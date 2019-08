Solorza :» La modalidad utilizada por Camuzzi para retirar los medidores, es causal de una acción penal»

El referente del Partido Solidario sobre temas energéticos, Moises Solorza , indicó en dialogo con FM FUEGO, que se encuentra en la provincia de Bs AS, elaborando una denuncia antes las oficinas de Enargas, para que suspenda y resuelva los cortes de servicio que realiza Camuzzi en la provincia.

En tal sentido, Solorza señalo ““ todos los días nos encontramos con una situación distinta , y una arbitrariedad distinta , y que va escalando por parte de la empresa Camuzzi porque esta retirando medidores de manera indiscriminada , silenciosa , a escondidas de los consumidores , de una manera brutal y evidentemente hay un estado ausente”

“ Por eso , vinimos con la intención de realizar esta denuncia ante el ente nacional de regulación del gas , porque es el responsable y el que tiene la facultad de resolver y de articular la defensa de los usuarios y consumidores fueguinos , ya que estamos sufriendo situaciones inaceptables y puesto que la oficina de Enargas no está cumpliendo el rol que debe cumplir, entendemos que es necesario tener una respuesta de la sede central, por tal, hemos pedido una audiencia con su titular Mauricio Roitman para plantearle esta situación”

Solorza indicó además que “ la denuncia es contra la empresa Camuzzi y contra la sede de Enargas en la ciudad de Rio grande, porque es permeable y hasta incluso cómplice de esta situación “

Finalmente remarcó que “ el reconocimiento de la empresa a la modalidad que utiliza para el retirado de los medidores es causal de una acción penal, porque no cumple con los protocolos y los procedimientos que Enargas debe hacer cumplir y ellos reconocen que lo ejecutan a esas horas de la madrugada bajo argumentos vagos, que claramente tienen que ver con el no cumplimiento y el no compromiso de la empresa para con los usuarios”

Gracias por compartir!