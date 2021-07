“Será un encuentro vecinal para homenajear a quienes nos precedieron”

Ana Berbel, reconocida vecina de la ciudad de Río Grande, conversó con FM Fuego sobre el encuentro que se realizará el día 11 de julio en el cementerio local con el fin de hacer un homenaje a todos aquellos que ya no están, con el descubrimiento de una placa conmemorativa en su reconocimiento.

“Con un grupo de vecinos decidimos llevar adelante una acción colaborativa y la puesta de una placa conmemorativa a nuestros ancestros. El día 11 invitamos al pueblo de Río Grande a participar de ese encuentro de homenaje, descubriendo la placa y diciendo unas palabras a nuestros antiguos vecinos, a quienes nos precedieron y también a aquellos que partieron antes de lo previsto”, explicó Berbel.

En ese sentido, detalló que el encuentro se realizará “a las 11 hs, en las puertas del cementerio local en la calle Islas Malvinas, con una duración de no más de 40 minutos, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de adultos mayores. Vamos a procurar que haya asientos para aquellos que tienen movilidad reducida porque la verdad que es un momento muy emotivo para ellos”.

“Van a haber palabras alusivas de descendientes de los pueblos originarios y antiguos vecinos de Río Grande”, agregó.

Por otro lado, indicó que no se invitaron formalmente a funcionarios ya que no será un encuentro protocolar: “No enviamos invitación a funcionarios. Es un encuentro vecinal y público, no protocolar. Justamente la idea es esa”. Sin embargo, aclaró que “de todas formas, el encuentro está destinado a todo el pueblo de Río Grande, incluso a quienes tengan alguna posición de autoridad. No tengo dudas que se van a acercar muchas autoridades, pero en su rol de vecinos de la ciudad”.

Finalmente, afirmó que horas más tarde “también nos vamos a tomar una foto pública a las 15 hs en la zona del puente colgante, lo cual también está abierto a todo el público”.