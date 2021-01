Se incendió la Panadería La Unión: “En 3 horas se me fueron 37 años de trabajo” declaró Emilio Sáez

Gran conmoción en la ciudad de Tolhuin en razón de que este sábado por la madrugada se produjo un dantesco incendio en la emblemática Panadería La Unión. El local comercial que representa un ícono turístico de la mediterránea localidad quedó destruido con pérdidas totales. Emilio Sáez, fundador del local se lamentó “es como si me hubieran dado un hachazo en el alma” y aseguró que “la Panadería La Unión va a continuar”.

El incendio se habría iniciado en el sector de la cocina. Por estas horas se están realizando los primeros peritajes por parte de la policía científica de Tolhuin para intentar establecer las causas del siniestro que se llevó una parte de la historia de Tolhuin y de Tierra del Fuego.

Actualmente la calle está cerrada al tránsito mientras las autoridades trabajan en el lugar que brindó una gran cantidad de puestos de trabajos y que aportaba en enorme medida al movimiento turístico dentro del ejido urbano de la localidad.

Emilio Sáez, fundador de La Unión, en diálogo con Fm Fuego declaró “es muy triste, todavía no lo asimilo, en 3 horas se me fueron 37 años de trabajo. De trabajo honesto, de querer ir para adelante, y tener a cargo 25 familias. Es tremendo, no lo puedo decir en palabras”.

“Esta mañana cuando me despertaron y vi las llamas, no sé que pasó, es como si me hubieran dado un hachazo en el alma, no sé qué decir. Un empleado que vive al lado de mi casa me llamó para decirme que se estaba quemando la panadería y me quería morir” relató.

“Hemos crecido honestamente, siempre hemos estado al pie del cañón, demostrándole a todo el mundo que con trabajo también se pude. Una empresa limpia, con honestidad, constancia y un plantel maravilloso” aseguró.

Contó que “ver esta imagen me da ganas de llorar como un chico” y sostuvo “esperamos en muy poco tiempo cuando pase la burocracia replantear la reapertura. No me imagino mi vida sin esto, lo arranque amasando a mano con dos bolsas de harina que me prestaron y muy poca sabiduría en panadería”.

En ese sentido agregó “habrá que empezar de vuelta, acá no hay gente dañada, esto se quemó solo. Estamos esperando las pericias. Esperemos que esto se solucione pronto. Hay mucho sentimiento ahí adentro y no quedó nada, las máquinas, los artistas, los recuerdos y demás. Se quemó todo, no hay forma de recuperar nada” dijo sobre la cantidad de historia que se gestó desde 1985 dentro del local.

Finalmente, afirmó “no veo otra posibilidad más que resurgir, somos gente de trabajo. Esto no debe demorar mucho más tiempo para empezar a construir de vuelta, hay familias que merecen que esto se levante y que sigamos cumpliendo la función que estábamos cumpliendo antes”.

