Se estrenó el documental de Schumacher: las lágrimas de su esposa Corinna, cómo lo acompañan día a día y el misterioso hermetismo

El círculo íntimo del heptacampeón de la Fórmula 1 rompió el silencio para hablar de la actualidad del ex piloto de Ferrari.

El próximo 29 de diciembre se cumplirán ocho años del trágico accidente que cambió rotundamente la vida de la familia Schumacher. Un episodio que conmocionó al mundo y que hoy todavía continúa generando interés por el hermetismo que se planteó para preservar la salud del expiloto de Fórmula 1.

Después de mucho tiempo, el círculo más íntimo del heptacampeón del mundo finalmente decidió salir a escena para explicar cómo transitan estos momentos difíciles y recordarle a todos que siguen luchando juntos.

Su esposa Corinna, su ex jefe en Ferrari Jean Todt, la manager Sabine Kehm y sus hijos Mick y Gina María formaron parte del documental Schumacher que se estrenó este 15 de septiembre en la plataforma digital de Netflix, el cual hace un recorrido por su extensa e histórica carrera dentro del deporte, así como también por su vida personal con imágenes y filmaciones inéditas.

A lo largo de la hora y 52 minutos que dura el film, producido por Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker y Michael Wech, Corinna se ocupó de humanizar al deportista contando anécdotas de su vida privada, al mismo tiempo lanzó una de las revelaciones más fuertes relacionadas con el accidente.

“Poco antes de que sucediera lo de Méribel, Michael me dijo: ‘La nieve no es la mejor. Podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo ahí’”. Esa impactante frase es la que abrió la puerta al último fragmento del documental, en el que ella y sus más cercanos se encargaron de relatar el presente que atraviesan con el ex corredor alemán.

“Estamos juntos, vivimos en casa juntos, hacemos terapia y todo lo que podemos para que Michael esté lo mejor posible y también para que sienta nuestro vínculo familiar”, destacó la activista de 52 años sobre el actual estado de salud de su esposo. “Tratamos de continuar como familia, en la forma en que a Michael siempre le gustaba y que aún le gusta. Seguimos viviendo nuestras vidas así”, reconoció.

Sobre el estricto hermetismo que recubre todo lo relacionado a las cuestiones médicas, la alemana remarcó cuál es el motivo: “Lo privado es privado, como Michael siempre decía. Así que para mí es importante que él pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos protegió y ahora nosotros lo protegemos a él. Pase lo que pase yo haré todo lo que pueda, todos los días”.

Uno de los momentos más emotivos de la producción cuentan con la declaración de Corinna, quien con lágrimas en sus ojos aseguró que jamás culpo a Dios por lo sucedido: “Solo fue mala suerte, la peor de la vida. Siempre es terrible cuando te preguntas por qué le está pasando esto a Michael o a nosotros: ¿Por qué no pudo ser de otra forma? Por supuesto que lo extraño, todos los días y no solo yo sino también los niños, la familia, su padre, todos a su alrededor lo extrañan, pero él sigue aquí y eso nos da fuerza a todos”.

La familia Schumacher

Sobre el final del documental también optaron por salir a hablar sus hijos Mick (actual piloto de Haas de la Fórmula 1) y Gina Maria. “Ahora cuando pienso en el pasado suelo ver imágenes en mi cabeza, principalmente de nosotros cuatro divirtiéndonos. Imágenes practicando karting o de nosotros montando ponys o sentados en los carruajes. Muchos momentos que simplemente resuenan con alegría”, comentó el joven de 22 años.

“Desde el accidente esas experiencias, esos momentos que imagino que muchos otros tienen con sus padres, ya no están ahí. Creo que eso es un poco injusto”, se lamentó antes de asegurar que sus pasos por el mundo profesional del automovilismo afianzaron su vínculo con él: “Papá y yo nos entendemos de una forma diferente ahora, simplemente porque hablamos un idioma similar, el idioma del automovilismo. Tenemos mucho más de qué hablar y al menos ahí es donde está mi cabeza la mayoría del tiempo. Ahí es cuando pienso, yo renunciaría a todo solo por tener eso”.

Su hermana, dos años mayor, por otra parte recordó: “Lo mejor siempre era cuando él llegaba a casa. Era adorable porque él siempre se unía a lo que estábamos haciendo durante horas, incluso cuando acababa de llegar, probablemente estaba muy cansado pero nosotros no lo notábamos, era maravilloso que estuviera en casa”.

Finalmente Jean Todt, ex jefe del corredor durante su gloriosa etapa en Ferrari, remarcó: “El destino es imprevisible. El destino solía ser amable con Michael pero esta vez, desafortunadamente, fue víctima de una desgracia. El 29 de diciembre del 2013 la vida de Michael y la de su familia dio un vuelco de un minuto a otro. Un padre que era un líder fuerte, con una enorme personalidad… todo eso quedó destruido en un minuto”.