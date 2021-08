Se conoció la identidad del automovilista fallecido en el choque en Circunvalación

Se trata de Esteban Reinaldo Galán, de 32 años, quien conducía el Volkswagen Gol Trend (patente KUZ725) que colisionó frontalmente contra un camión Scania entre Ruta Nacional N°3 y el acceso al barrio Vapor Amadeo.

Por su parte, el conductor del vehículo transportista de la empresa Cantarini había declarado que el rodado de Galán se cruzó y lo impactó de frente: “no había forma de que no me viera, el auto se me tiró encima”.

Personal médico constató que la víctima no presenta signos vitales y se encuentran realizando los trabajos de extracción del cuerpo.