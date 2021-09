Se abre la etapa de capacitación de aspirantes al Poder Judicial

El Poder Judicial habilitó por Resolución 46/2021 a 2907 personas para acceder a la etapa de capacitación obligatoria. Los listados se encuentran disponibles en www.justierradelfuego.gov.ar, en el botón Registro de Aspirantes.



A partir del 20 de septiembre, las personas válidamente admitidas que podrán acceder a la etapa de capacitación obligatoria, recibirán en sus correos electrónicos declarados las indicaciones para ingresar a la plataforma, así como el usuario y la clave de acceso.



En caso de no recibir el mail, deberán chequear en correo no deseado o spam, el remitente Poder Judicial Tierra del Fuego.



Cabe mencionar que las 157 postulaciones rechazadas no cumplimentaron los requisitos establecidos para la convocatoria.



A los fines de evacuar dudas y consultas, se deberá enviar un mail a [email protected]



El Registro de Aspirantes contempla el nivel inicial del Agrupamiento A (Auxiliar 3º) a ser ocupado solo en caso que se produzca una vacante, no garantizando por sí el ingreso a este Poder Judicial.