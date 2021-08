Sciurano: “El Parlamento Patagónico es una herramienta que puede marcar claramente una posibilidad de avance en temas que son muy sensibles para todos los patagónicos”

En diálogo con FM Fuego, el legislador por la UCR habló acerca de la reunión del Parlamento Patagónico en la ciudad de Ushuaia, donde estuvieron participando legisladores de Tierra del Fuego y representantes de las distintas provincias patagónicas. Además, el funcionario hizo mención a la campaña para las próximas PASO del 12 de septiembre.

Con respecto al Parlamento Patagónico, Sciurano opinó que “es una herramienta que, si se la utiliza con una mirada estratégica y una visión global de la región, puede marcar claramente una posibilidad de avance en temas que son muy sensibles para todos los patagónicos. Y tiene que ver también con una realidad mundial, relacionada con desarrollar las economías regionales y poder potenciar distintos sectores que tienen características similares, pudiendo incorporar nuestros temas en la agenda nacional”.

“Cuando uno empieza a hablar con las otras provincias de la región, reconocemos que no es casualidad que hace más de 30 años que el Parlamento se reúne porque hay una línea conductora entre nuestra realidad social, económica, climática, etc, que nos pone en un lugar de tratar de encontrar un camino común para poder potenciarnos e ir cubriendo parte de esas dificultades que tenemos”, remarcó.

En ese sentido, el legislador explicó que “los espacios de estas características lo que traen fundamentalmente es energía a temas que les ha costado encontrar un camino que los termine llevando al objetivo. Claramente, el Parlamento Patagónico, si realmente se lo utiliza como herramienta de construcción de agenda pública a nivel nacional, puede marcar un punto muy interesante para consolidar las realidades que le toca a las provincias patagónicas o algún proyecto interesante que no están pudiendo darle el impulso correspondiente”.

Asimismo, puntualizó en que “entre las cosas que más se destacaron es un proyecto que presentamos nosotros desde Tierra del Fuego que trata sobre el Polo Logístico Antártico, el cual tiene un valor muy importante para la Argentina, pero claramente también lo tiene para quienes vivimos en la Patagonia y es ni más ni menos que la posibilidad de poder desarrollar la soberanía y de encontrar un anclaje muy significativo en cuanto a recursos naturales”.

En cuanto a próximas reuniones del Parlamento, el funcionario señaló que “la próxima reunión ya está confirmada que va a ser en octubre, en Santa Cruz. Lo que quedaba definir es la ciudad que va a recibir al Parlamento. También quedó confirmado que luego de esa reunión se hará otra en noviembre; es decir que tendremos dos reuniones más antes de fin de año.

“Lo que también quedó confirmado es que la presidencia que hoy lleva adelante Tierra del Fuego va a poder cumplir el período actual y automáticamente ha quedado renovada para el período que viene, razón por la cual vamos a estar todo el año 2022 y parte del 2023 ejerciendo la presidencia del Parlamento Patagónico”, afirmó.

Por otro lado, al ser consultado sobre la campaña electoral y la división que hay en la oposición que llevó a tener cinco listas distintas, Sciurano reparó en que “el hecho de que no se haya alcanzado una única lista en Juntos por el Cambio no me parece que no sea un logro, porque la realidad es que las PASO representan la forma de poder garantizar al pueblo que aquellos que se transforman en candidatos tengan efectivamente las características adecuadas para poder representarlos en el día de mañana en el Congreso. Entonces, me parece que no es una falta de logro, sino que se está utilizando la herramienta que fue concebida con una mirada democrática”.

“No es un tema menor que el radicalismo ha venido defendiendo las PASO, tanto en el período anterior como en el actual. Recordemos que hubo un momento de debate durante la pandemia donde se cuestionaba si las PASO se debían hacer o no y el radicalismo entendió y coincidió con un sector del kirchnerismo en que las PASO no podían relegarse por la cuestión sanitaria”, agregó.

Finalmente, el legislador reflexionó que “la mejor forma que tenemos para construir es aportando el ladrillo que podemos poner y no rompiendo el ladrillo que otro está tratando de poner. Creo que un proceso que tenemos que llevar adelante los argentinos tiene que ver con esto de ver cuál es el aporte constructivo; somos un país que nos hemos hecho mucho daño a lo largo de las últimas décadas, que hemos aprendido que la única forma de hacer política es destruyendo al que tengo al lado y las consecuencias están a la vista. Entonces, si alguien entiende que un candidato no lo representa y siente que uno mismo representa mejor esa condición, lo adecuado es que nos dé la posibilidad a todos de poder elegir a alguien de esas características si fuera el caso”.

“Anhelo que el sector al cual represento pueda aportar a la democracia dándole a la Cámara de Diputados la contención que hoy el país necesita para que se sigan discutiendo las cosas y que los partidos y sectores políticos de la Argentina se obliguen a ponerse de acuerdo para poder llevar adelante una decisión que nos impacta a todos los que vivimos en este país. Hoy como están dadas las cosas, estamos a 7 diputados de que el quórum lo administre directamente el Poder Ejecutivo, por eso es importante que Juntos por el Cambio pueda contar con un diputado de Tierra del Fuego para evitar que esta situación se dé”, cerró.