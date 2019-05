Rossi insiste en aprobar el proyecto del “Día de los Derechos del Niño por Nacer”

Este jueves se llevó adelante la reunión de la comisión N°4 que preside el concejal Paulino Rossi, donde se pidió dictamen para que se incorpore la obligatoriedad de debate preelectoral público entre los candidatos a intendente de la ciudad, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas, como así también se debatió respecto del proyecto que fue vetado por el Municipio el año pasado en relación al “Día de los Derechos del Niño por Nacer”, en el ámbito del Municipio.

En relación a este último punto, Rossi sostuvo que “el año pasado cuando se aprobó a través de ordenanza instituir el 25 de marzo de cada año como el ‘Día de los Derechos del Niño por Nacer’ hubo un veto por parte del Ejecutivo municipal, en el cual tiene bastante formalidades, y el aspecto más político del veto era que estábamos atravesados por una discusión a nivel nacional por el tema de la legalización o no del aborto”.

En este sentido entendió que “esta discusión ya quedó agotada, fue el año pasado, y no tenemos ningún argumento como para impedir esta voluntad política por parte del Cuerpo, es que vamos a pedir la insistencia de esta ordenanza para que quede institucionalizado en la ciudad de Río Grande el 25 de marzo como este día”.

Recordó que el “año pasado la votación fue muy reñida, cuatro votos a tres, pero despejando este primer planteo de parte de muchos que era la falta de dialogo, y estar atravesado por una discusión nacional, no teniendo ahora ese argumento que tuvieron algunos al momento de justificar sus votos negativo, me parece que hoy en día podríamos insistir tranquilamente la ordenanza”.

Por otro lado se refirió al proyecto que se encuentra en comisión con respecto al debate entre candidatos a intendentes, para lo cual manifestó que “pedimos dictamen para que sea aprobado en esta sesión, donde hemos recogido la sugerencia del concejal Von der Thusen, que también propone que los concejales tengan la obligatoriedad de debatir, a través de un mecanismo que sea reglamentado, garantizando la transparencia y las igualdad para todos los que estén exponiendo ante la sociedad sus propuestas”.

Asimismo lamentó que “en esta elección no habrá debate, donde ya un par de medios que habían intentado generar un debate entre candidatos, pidieron las disculpas del caso porque no hay ningún candidato dispuesto, salvo de nuestro espacio, a debatir las distintas posturas para que los vecinos puedan tener la mejor información al momento de tomar la decisión de a quién votar”.

Finalmente consideró que “el debate sería algo hasta obvio, pero cuando lo obvio no sucede, hay que reglamentarlo, y a través de esta ordenanza, para la próxima elección, todos los que quieran ocupar un cargo dentro del Municipio, tendrán que debatir públicamente, y confrontar sus ideas con respeto”.

Gracias por compartir!