“Río Grande Viajes” palpita la temporada de verano con los beneficios del programa Previaje II

En diálogo con FM Fuego, el representante de la agencia, Federico Juncos, habló de cómo marchan las contrataciones de excursiones y actividades turísticas en el marco del programa Previaje II.

“Esta es la segunda edición del programa, en la primera nosotros no estuvimos participando. El año pasado hubo un poco menos de gente moviéndose por un tema de las restricciones, pero aparentemente ya a partir del 1 de octubre ya no tendremos ninguna”, comentó Juncos.

En esa línea, explicó que “estamos teniendo muchas consultas de los fueguinos para ir al norte. Lo que muchos no saben es que comprando solamente el boleto de avión también se accede al beneficio del Previaje, y teniendo en cuenta los precios actuales de los aéreos es algo importante”.

“Un viaje a Salta, ida y vuelta, sale cerca de $70 mil para el verano, entonces estamos hablando de $35 mil que te dan para usar en el destino donde uno va. Si vos compraste el viaje para el 20 de diciembre por ejemplo, a partir de ese día se te carga ese crédito, que sólo pueden usarse en actividades turísticas, como restaurantes, excursiones, alojamiento, etc”, detalló.

Además, Juncos destacó que “este crédito no vence cuando termina tu viaje, sino que te dura todo el año 2022”.

Asimismo, señaló que “para poder tener ese beneficio tienen que comprar en alguna agencia de viajes u otra empresa que esté habilitada en el programa Previaje. Una vez que uno carga la factura, se genera el crédito por tarjeta física del Banco Nación (el plástico tiene un costo que se descuenta del crédito) o se puede cargar a las famosas billeteras virtuales, como la BNA+ (sin costo). Hay que tener en cuenta que el comercio donde uno hace el gasto tiene que estar asociado a Previaje también, este año hay muchos más comercios y servicios participantes que el año pasado”.

Por otra parte, Juncos resaltó que la especulación en torno a la apertura o no de fronteras impulsó a la gente a viajar localmente: “Si bien dicen que van a abrir, el hecho es que todavía no está habilitado, entonces todo lo que es viajes al exterior todavía la gente no quiere definirlo porque no sabe si va a poder ir o incluso volver”.

“Nosotros nos dedicamos a vender más hacia el norte que a Ushuaia. Esto del Previaje dio bastante impulso, hubo gente que se apuró a comprar y hay mucha más demanda para el verano, muchos que suelen viajar afuera y hoy prefieren hacer un destino nacional”, agregó.

Con respecto a los precios actuales, Juncos reconoció que los aumentos en el costo de vida también se vieron reflejados en el turismo: “Lo que estamos viendo en los presupuestos que hacemos es que, si a un aéreo le sumamos un alojamiento, la verdad que está todo muy caro, incluso a la altura de viajes internacionales”.

“El programa Previaje está muy bueno porque alienta al pasajero a viajar a nivel nacional y porque amortiza un poco los precios”, cerró.

Desde Río Grande Viajes se encuentran atendiendo solamente de manera virtual. Para hacer consultas, se pueden comunicar al 2964 15401284 o también vía web en www.riograndeviajes.com.ar