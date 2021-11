Río Grande: Le vendieron un terreno a $500 mil que estaría destinado a una calle.

Se registro un caso más de estafa por venta de terrenos, esta vez en la zona de la Margen Sur, donde una mujer denuncia haber comprado un terreno a $500 mil, el que debe desocupar por pertenecer a una de las calles de la urbanización del sector.

El «vendedor», sería el sobrino de una persona conocida por haber participado en las usurpaciones en la Margen Sur.

Una vecina denuncia haber comprado un terreno en el Barrio 10 de Noviembre, más precisamente en la calle 27 de Octubre al 1041.

La operación se habría realizado a través de WhatsApp, sin papel alguno de por medio y por un valor de $500 mil pesos a pagar en cuotas, habiendo entregado hasta el momento 100 mil pesos.

El terreno que pertenece al IPV y que estaría destinado a l trazo de una calle en ese sector, fue negociado por el pseudo vendedor, quién sería pariente de una de las personas involucradas en las usurpaciones el 21 de Agosto pasado.

Detalló como se realizó la operación: «En un grupo de conocidos puse que si sabían de algún terreno que estaba a la venta que me avisen, ahí me llegó la información que este chico estaba vendiendo y le compramos. Me lo vendió por 500 mil pesos en cuotas, le alcancé a dar 100 mil pesos, no sabía que esto es una calle».

«Ayer domingo le mandé mensajes a esta persona, me dijo que si, que yo le había hecho esas transferencias, que iba a tratar esta semana de devolverla, porque si no le dije que la semana que viene inicio la demanda judicial, ahora quedamos en la calle» y agregó «No tenemos a donde, me estafaron, quedamos en la calle», sostuvo Milagros.