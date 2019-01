Relamo salarial: Judiciales inician el año con asambleas

Los trabajadores del Poder Judicial provincial retornarán a sus trabajos este viernes y el mismo día, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) realizará asambleas para discutir la cuestión salarial.

Lo confirmó el secretario de dicha organización sindical, José Luis Bechis, quien aseguró que “cerramos 2018 con los sueldos completamente desfasados. La inflación cerró según el INDEC en el 47 % y nosotros recibimos un aumento del 20 %”.

“No queremos un 2019 igual al 2018 porque el salario de los trabajadores se depreció y la canasta básica se vuelve inalcanzable para muchos fueguinos. Por eso queremos discutir salarios cuanto antes”, precisó.

Y aseguró: “si fuera por nosotros quisiéramos negociar salarios ya mismo. Esperamos el llamado del Superior Tribunal de Justicia cuanto antes para que no pase lo de siempre, que se termina acordando aumentos allá por el mes de mayo o junio”.

“Si no hay avances, no descartamos medidas de fuerza. No podemos esperar mucho tiempo más porque la situación se ha vuelto muy complicada y seguir discutiendo sin avanzar lo único que genera es que haya más retraso salarial del que ya padecemos”, cerró Bechis.

Fuente: El Sureño

