Recomendaciones ante la presencia de fauna Silvestre en área costera

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, informa a la comunidad que, ante la presencia de fauna silvestre (lobos marinos, aves, etc.) descansando en el sector costero, se recomienda:

– Tomar distancia de estos animales, ya que no son animales domésticos asociados al contacto humano.

– En ningún caso intentar acicalarlos o acariciarlos, a fin de evitar accidentes o ataques.

– No alimentarlos, a fin de evitar que el animal permanezca en ese sector y se retire.

– No obstaculizar su salida al mar.

– Evitar ruidos fuertes y movimientos bruscos que pudieran alterarlos.

Asimismo, se recuerda la vigencia de la ordenanza N° 1896/2004 que prohíbe la circulación de vehículos todo terreno, motocicletas y cuatriciclos sobre la zona costera.

Como ciudadanos responsables, debemos aprender a convivir con estos animales sin molestarlos. Respetemos y protejamos la vida silvestre.