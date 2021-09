Realizan una campaña solidaria para ayudar a Santiago a costear su operación 

En diálogo con FM Fuego, el padre del niño, Osvaldo Flores, habló de la cirugía que atravesará su hijo de 9 años en los próximos días, quien padece una afección en su cadera llamada Enfermedad de Perthes, la cual le impide realizar cualquier actividad física típica de un niño de su edad. Hasta el momento, la obra social no confirmó si cubrirá alguno de los gastos.

“La enfermedad de Perthes se la descubrimos a Santi hace como tres años, después de pasar por muchos médicos hasta que nos encontramos con Ramiro Guevara que es traumatólogo infantil y él nos recomendó esta cirugía. Lo que tiene la cadera es que el fémur de una de las piernas sufrió descalcificación, eso se va deformando o aplanando y choca con la cadera, generando muchísimo dolor”, comentó Osvaldo.

En ese sentido, explicó que “nos dimos cuenta que él empezaba a renguear y a veces nos decía que le dolía la pierna. A partir de ahí fuimos viendo y ya el último tiempo se iba deformando más. Tuvimos que cortarle sus actividades porque no puede hacer ningún tipo de deporte de contacto, ni correr. Nosotros lo queremos operar para mejorar su calidad de vida. Es un niño, necesita hacer actividades y correr como todo niño”.

Por otro lado, el padre de Santiago señaló que “la obra social hasta hoy no nos da respuesta de que va a cubrir la intervención o algo de los gastos de derivación, así que nosotros estamos haciendo una colecta porque estamos muy próximos a la fecha de la cirugía que es el 29 de septiembre en la Clínica Bazterrica de Buenos Aires”.

“Hasta el día de hoy, Sancor Salud nos dice que el trámite está en junta médica todavía y no tenemos respuesta. Hace más de un mes se han presentado todos los papeles correspondientes para que nos den respuesta, pero hasta el día de hoy no tenemos certeza de qué van a cubrir o qué no. Originalmente nos habían dicho que iban a tardar 15 días”, resaltó.

Asimismo, Osvaldo indicó que “este martes la mamá de Santi va a hacer también una peña en Ushuaia, en el bar Homero’s. Hace un par de fines de semana también estuve vendiendo comida. Yo vivo de la changa diaria y hago esto para colaborar con mi hijo. Seguramente este fin de semana por las redes sociales volveré a vender algo de comida”.

“Hasta ahora el médico nos ha pasado lo que son sólo cirugía y materiales, eso serían $300 mil hasta el 29 de septiembre. Después de esa fecha, es posible que cambie porque nos pasó ese precio pero en realidad está dolarizado. Tampoco sabemos con qué gastos nos podemos encontrar allá en Buenos Aires”, indicó.

Para poder afrontar los gastos, Osvaldo pidió “ la colaboración de la sociedad, con lo mínimo que puedan. Ya venimos hace dos años queriendo operarlo, el año pasado por la pandemia no pudimos viajar y se suspendió todo. Ahora conseguimos fecha, pero con todo lo que implica llegar a Buenos Aires, la derivación y todo eso es difícil”.

“Si quieren colaborar, pueden seguirme en mi Facebook, Osvaldo Flores, o mandarme un mensaje al 2964 482340. Sino el alias de la cuenta bancaria a donde pueden donar es SAN.AGUS.FLO. Está a nombre de Yanina Jordán que es la mamá de Santi”, cerró.