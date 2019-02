Raúl Alberto Lizarraga: “No me dio tiempo a nada”

Raúl Alberto Lizarraga, conductor de la Jeep, una de las camionetas que participó en el triple accidente de tránsito que ocurrió en la tarde-noche del lunes, en diálogo con FM FUEGO, comentó como vivió el siniestro, señalando, “tuve golpes nada más, nos revisaron en el hospital y nos dieron el alta”.

Lizarraga sintetizó el accidente diciendo “Íbamos con un amigo a comer algo en la YPF de circunvalación y casi en la entrada de Chacra XIII veo que un auto venía muy veloz y zigzagueando y lo único que sentí el golpe y comenzaron a abrirse las bolsas de aire” y agregó “fue todo repentino y no me dio tiempo a nada, sólo sentí el golpe, me rompe la parte delantera y choqué el otro vehículo”.

