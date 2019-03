Proyecto sobre el uso medicinal del aceite de Cannabis : “creemos que el tema requiere de una discusión seria”

Con respecto al Proyecto de legalización de la producción de cannabis para uso medicinal la concejal Verónica González en diálogo con FM FUEGO explicó : “ Desde hace más de 3 años que se viene planteando este tema , y uno debe discutirlo como tantos otros , estemos ,o no a favor . Actualmente, agregó “Hay más de 500 flias consumiendo distintas maneras de cannabis medicinal y por eso entendemos que hay que tratar este tema .”

La edil señaló que “ tenemos una legislación insípida para todo lo que es el arco que maneja que maneja esta planta medicinal que provee beneficios y por cuestiones financieras y políticas siempre ve truncado su avance ,y sentimos que hay que darle discusión a esto para que se destrabe “

Entre sus dichos agregó , “ Hay miedos ,obviamente, porque el tema con respecto al cannabis se ha demonizado porque esta asociado a temas oscuros como el narcotráfico y la clandestinidad pero la realidad es que estamos hablando de algo que no es ni más ni menos que una planta, con propiedades, que ayuda a que las personas que padecen una patología, puedan tener una mejor calidad de vida “.

Por último la parlamentaria local , destacó “Yo creo que la única forma de salir de esta demonización es mediante el diálogo y la información , me parece que cuando alguien vive en su casa una situación tan particular y debe llevarla adelante, como un familiar atravesando por con fibromialgia , o personas que padecen cáncer y que solo pueden comer cuando toman gotas de cannabis , me parece que no podemos banalizar las cosas , pero si darle una discusión seria”.

