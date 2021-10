Protesta de ex trabajadores de Encotel y Encotesa

Lo hicieron frente a la sucursal de correo en Rio Grande. Piden cobrar el 14% de las acciones de esas empresas, a través de un proyecto de ley que duerme en el Senado desde hace 24 años.

Ex trabajadores de las empresas Encotel y Encotesa, se manifestaron hoy en todo el país y también sucedió lo mismo en Río Grande.

Cuando estas empresas se concesionarion, el 51% de las acciones quedó en manos del Esttado que era el socio mayoritario, el 25% era de la familia Macri, Correo Inglés y el Banco Galicia, mientras que el 14% restante de los trabajadores.

Si bien han judicializado este reclamo, pero en tres instancias el fallo salió desfavorable para los trabajadores.

Cabe acotar que la familia Macri, Banco Ingles y Banco Galicia si cobraron sus porcentajes correspondientes.

El referente de estso ex trabajadores de las empresas anteriormente mencionadas, José Arriagada, explicó que, «nos hemos autoconvoocados los ex trabajadores de Encotesa para ver si tenemos algún tipo de respuestas a este proyecto de ley que ya lleva 24 años y no tenemos ninguna novedad. Hay gente que se ha jubilado y el proyecto no avanza. Hemos hablado con Senadores, con la impulsora del proyecto que es García Larraburru de Río Negro, me dice que lo ha presentado, depende de los presidentes de las comisiones del Senado que lo trabajen. No ha habido ningún avance, pero los presidentes de distintas comisiones del Senado, como de Presupuesto, Trabajo, no llaman para que se puedan tratar».

Finalmente Arriagada dijo que, «esto no tiene nada que ver con Correo Argentino, el problema que tenemos los ex trabajadores de Encotel y Encotesa es con el Estado Nacional, han pasado varios gobiernos y nunca nos han dado ningún tipo de respuestas, sabiendo que hay leyes que se están trabajando, pero la nuestra nada. Creemos que en algún momento se va a tener que solucionar, tratamos de llamar la atención a nuestros legisladores, para que traten el tema».