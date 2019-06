Presentación de Daniel Quintero en la Biblioteca Popular Smith

El pasado jueves se realizó en la popular biblioteca Eduardo Smith , la presentación de Daniel Quintero, autor de los libros Signos y Pruebas de Galera.

El evento , auspiciado por la Secretaria de Cultura y Gobierno de la Provincia, reunió a distintas personalidades vinculadas al mundo de la literatura y el arte fueguino , como Nini Bernardello, Fede Rodriguez, Ramón Barrenechea, Facundo Armas, entre otros.

Según comentó el poeta, su libro “ Signos” está inspirado en el Jardín de las delicias del cuadro del Bosco , es un poemario , y por ende son todos poemas referentes a esa obra, y que esta dividido de la misma forma en la que esta dividida la obra en la tela . Paraíso , Jardín, El infierno y el Tríptico cerrado del globo terráqueo. Mientras que “ Poemas de galera” lleva acápites de autores que me gustan, que yo he leído , que me han inspirado, y con los que vivido momentos de la poesía como por ejemplo mi amigo Julio “ Monchi “ Leites , que en parte también hoy recordamos como un poeta fundamental de la región.”

