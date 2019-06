Pity Alvarez cumple 47 años y los festeja en la cárcel con su madre

Cristian «Pity» Álvarez, famoso músico de las bandas «Intoxicados» y «Viejas Locas», cumple 47 años y lo «festeja» en la cárcel. Claro, entre comillas porque, si bien nunca le gustó festejar su cumpleaños -cuentan desde su círculo íntimo, esta vez Cristian Álvarez eligió el silencio. «No aguanto más estar acá. Pero les pido que no den notas a nadie. Que no hablen ni aparezcan en la televisión», le pidió a su entorno. Mientras su situación procesal no está definida y podría ir a juicio oral antes de fin de año, Pity hoy cumple 47 años pero no tiene motivos para celebrar, pues el artista está preso desde que se confirmó que fue el autor material del asesinato de Cristian Díazel el pasado 12 de julio en Villa Lugano.

Está detenido en una celda del Programa Prisma, en el Complejo Penitenciario Federal Número 1 de Ezeiza.

Su madre, Cristina Congiú, le llevará una torta y un grupo de fans prometió ir hasta el penal de Ezeiza cantar sus canciones para que él las escuche. El músico también recibirá hoy la visita del padre César Scicchitano Tagle, conocido como el cura rockero.

En 1989, Pity ingresó en la banda «Viejas Locas», con la cual grabó cuatro álbumes de estudio hasta su separación en el año 2000 por su mala relación con sus compañeros de grupo. En 2001, formó «Intoxicados», donde también grabó otros cuatro discos. Éste se disolvió en 2009 y tiempo después volvió a «Viejas Locas».

Algunos temas éxitos de Pity Álvarez han sido «Homero», «Nunca quise», «Fuego» y «No me pienso levantar».

Así como lo han dejado ver sus canciones, un aspecto conocido en Pity Álvarez es su relación con las drogas y todo lo que consume. Algo positivo para destacar hoy es que está en tratamiento, intentado salir de esa faceta con mucha ayuda. Una etapa más espiritual y bastante alejado de la música. Lo importante es que se recupere de sus adicciones», dijo un allegado al músico.

