Perdió la cartera, ofreció una recompensa y terminó siendo extorsionada

Virginia Cerrudo perdió su cartera el pasado miércoles 3 de noviembre, con dinero en efectivo, celular y documentación. Hizo la denuncia, tomó contacto con quienes habían encontrado su cartera, no se puso de acuerdo para la devolución de los elementos perdidos y todo terminó con un procedimiento y dos allanamientos.

El pasado miércoles, alrededor del mediodía, en la zona del Barrio Mutual, Virginia Cerrudo se percató que había perdido su cartera, después de haber hecho la denuncia, empezaron una series de hechos que ella misma nos detalló, terminó con un procedimiento con dos personas demoradas, dos allanamientos y parte de lo extraviado recuperado.

Virginia Cerrudo comenzó diciendo que, «es cierto que publiqué una recompensa de 50 mil pesos por una cartera que había perdido con 25 mil pesos adentro, documentación personal, mis tarjetas, llaves de mi casa y el celular que para los que estamos en este medio es fundamental. Fue el 3 de noviembre, entre las 11:30 y 12:00 horas, en las inmediaciones de las calles Pellegrini y calle Ushuaia. Hice la denuncia en la Comisaría Tercera, en la cual empezamos a ver que mi celular se movía por distintos puntos de la ciudad. Llamábamos, pero no atendía nadie.

Y continuó explicando «Me acerque por motus propio a una casa que indicaba donde estaba el celular, me atendió una chica, le dije que se podían quedar con el dinero que estaba en la cartera, pero que necesitaba recuperarla. Quien me atendió me dijo que ella no estaba en esos momentos, que era su hermano, entonces le pedí que se comunicara, le dejé el número de celular de mi mamá, mi dirección para que se acerque y arreglábamos todo, incluso le dije que le pagaba la recompensa. A las 20:40hs la llaman a mi mamá, no estaba con ella, le dicen que se llama tal, que mide 2 metros y que en 20 minutos me quería frente al natatorio, al frente de la vidriería».

La denunciante continuó detallando lo sucedido: «Me acerco y le pido que me muestre el celular, lo hace y estaba con mi documento. Le dije que iba a buscar un poco de plata, un pagaré porque en una semana se me libera un plazo fijo. Le dije que tenía un pagaré que era un documento importante, mi dirección. Me dijeron que vaya a buscar el pagaré y la plata, pero no me quisieron dar ni mi documento, ni la tarjeta de débito. Fui a buscar la plata, los pagaré para darle y en el trayecto me mandan un mensaje diciéndome que no le sirve los pagaré, que hasta que no le dé el efectivo no me va a entregar el celular y que lo iba a mantener apagado. Me agarró la locura, empecé a llamar a mi familia, amigos para juntar la plata que faltaba.

Le volví a mandar un mensaje que lo esperaba en el mismo lugar que me había citado en media hora. Me contestó que no, que era tarde, que él me iba a decir en que lugar y cuando, pero al otro día».

«Efectivamente al otro día me manda un mensaje y acordamos que nos encontrábamos a las 20:00 horas al frente de la cristalería, pero antes de esto fui e hice una ampliación de la denuncia. La policía hizo una investigación sobre la parte de informática y sobre las personas que estaban implicadas. De hecho me pasaron un CBU para que les transfiera y les pase el comprobante y recién ahí me devolvían el celular y las cosas», finalizó diciendo Virginia Cerrudo.

Mientras eso ocurría, ya había intervenido la policía y la justicia. Cuando la cita se concretó, llegó la policía siendo retenido un Fiat Uno de color rojo, con dos varones y una mujer en su interior.

Esas personas fueron demoradas, a la vez que desde el Juzgado de Instrucción ordenaron dos allanamientos, uno en el domicilio Sarmiento al 2.700 y el otro en Milton Roberts al 2.600.

La mujer denunciante recuperó el celular y alguna documentación.