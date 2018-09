Pequeña ajedrecista de ushuaia participará en un torneo sudamericano

La pequeña ajedrecista Clara Romero, integrante de los talleres de ajedrez de la Municipalidad de Ushuaia, representará a la Ciudad en el Encuentro Internacional de Escuelas de Ajedrez Infantil El Peoncito, que se realizará en Junín entre el 21 y el 23 de septiembre.

Clara tiene 9 años y es una activa participante de los talleres que se desarrollan en los centros comunitarios de Ushuaia.

Considerado como “el torneo infantil de mayor convocatoria de Sudamérica”, El Peoncito está reservado a chicos de las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 22.

Se disputará en las instalaciones del Sindicato Empleados de Comercio de Junín y participarán ajedrecistas de todo el país y de Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil.

