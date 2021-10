Pavimentación de la Ruta Provincial 1, «la obra está paralizada metió porque metió la cuchara la política berreta, que no le preocupa el bienestar del vecino», dijo Quique Sandri

Fue muy contundente el director de Vialidad Provincial, Eduardo «Quique» Sandri, respecto del motivo por el cual no se ha iniciado la obra de la Ruta Provincial N°1 que une la ciudad mediterránea con la Hostería Kaikén y la concreción del puente sobre el Río Turbio.

Con muchísima bronca, el director de Vialidad Provincial se expresó sobre el retraso en el inicio de las obras de la Ruta Provincial 1, licitada por la entidad que preside. Al respecto dijo: «Ya o me quita el sueño, entendí lo que pasa. La verdad es que la obra de la Ruta 1 está atrasada, debería haber comenzado el 15 del mes pasado, nosotros hicimos nuestro trabajo, la gente de Vialidad Provincial laburó contra reloj para sacar adelante esa obra, es un pedido del Gobernador porque fue un compromiso que asumió con Tolhuin y con la provincia, en definitiva es una ruta que la va a aprovechar toda la provincia, para mi es un anhelo personal porque vivo en Tolhuin. Está paralizada por unos problemas internos que hay en Vialidad Nacional, hay una inacción por parte de ellos. Fueron designados para financiar la obra, cuando les solicitamos los fondos nos dijeron que si y nosotros hicimos una licitación con el compromiso que asumió el Ministro de Obras Públicas de la Nación con el Gobernador y Vialidad Nacional con Vialidad Provincial.

Hoy nos encontramos que por cuestiones internas de Vialidad Nacional, la obra está paralizada. No empezamos porque la empresa nos va a venir a cobrar a nosotros que licitamos, pero no tenemos la certeza que vamos a tener los fondos. En definitiva, un gran trabajo de mucha gente, de muchas voluntades, se encuentra frenado por un funcionario de cuarta línea de Vialidad Nacional», dijo el Director de Vialidad Provincial.

Pero levó tranquilidad a los vecinos de Tolhuin al decir que «la buena noticia es que la obra se va a hacer igual, lo triste es que se dilate un poco, tiene que ver la mezquindades y los egoísmos de lo que llamo política berreta, partidaria o ideológica, sin pensar en la gente. A mi no me importa de que color político es nadie, simplemente que hagamos el trabajo, el Gobernador me dijo que me quede tranquilo, que la obra la vamos a hacer igual, se puede demorar un poco, pero los fondos los vamos a conseguir de la provincia, de Nación o lo iremos a buscar al exterior, con eso me quedo tranquilo. Vengo del sector privado y no estoy acostumbrado a este pijoterismo intelectual», manifestó Sandri.

Expresó además que su sorpresa y malestar viene porque «estuve en Vialidad Nacional la semana pasada en Buenos Aires, compartí un café y me dijeron que me llevaba el convenio, que necesitaban un pequeño informe que le tenía que mandar el distrito de Tierra del Fuego, ergo, ese pequeño informe del distrito de Tierra del Fuego no sale, es ahí donde te digo que entra las mezquindades».

«Esto es un tema que no nos concierne, no depende de nuestra firma, de nuestra decisión y se traba. Nos van a decir queremos que nos cambie la rasante del puente Yuko, de que me estás hablando si a vos te llevó la Ruta 3 una enchorrada hace un par de años, de que estudio hídrico me hablas, son todas fantasías. Técnicamente uno puede pedir cualquier cosa para trabar una obra». dijo Quique Sandri.

«Estos días la pasé muy mal porque no entendía donde estaba el problema, como puede ser que esto funcione de esta manera, hasta que descubrí como funcionaba la cosa, metió la cuchara la política berreta, que no le preocupa el bienestar del vecino, le preocupa que cada 4 semana pasan por el cajero y cobran y si pueden tener un cargo mejor», finalizó diciendo el director de Vialidad Provincial.