Paulo Londra y Big Ligas resolvieron su conflicto

Así lo dieron a conocer los abogados tanto de Paulo como de Big Ligas, indicando que ambas partes «resolvieron sus diferencias» en una pequeña corte ubicada en Miami, Florida.

Este miércoles, después de meses de incertidumbre y de espera, Paulo Londra por fin resolvió su conflicto judicial con Big Ligas y podrá volver a producir música.

Fueron los abogados de ambas partes, James Sammataro, por el lado de Paulo, y Jesús Cuza, por el de Big Ligas, quienes dieron a conocer la noticia a través de un comunicado al cual Billboard tuvo acceso. En él, los letras anuncian que están «felices de anunciar que han resuelto sus diferencias» y que las próximas novedades se darán a conocer en otra misiva.

El juicio fue presidido por el Juez William Thomas, quien tomó la posta de la situación para resolver la disputa entre Kristo y el productor Ovy On The Drums y Londra. Cabe recordar que Big Ligas alegaba una ruptura de contrato mientras el cordobés los acusaba por «fraude y representación negligente».

Según informa en el statement, la disputa se resolvió «en silencio y amistosamente en una sala de audiencias en Miami» y cuando le preguntaron si iba a dar a conocer novedades musicales, Paulo simplemente sonrió.

Pero, como no podía ser de otra forma, el artista cordobés, que durante su impasse judicial siguió sumando streams y rompiendo récords, publicó dos imágenes suyas en su cuenta oficial de Instagram, aunque sin ningún pie de foto que dé información.

Paulo Londra, el artista argentino más escuchado del mundo

Lo último que lanzó este artista fue en septiembre de 2019, Party, que se convirtió en un emblema de su propia historia, luego de salida se inició una disputa legal con Kristoman (Cristian Salazar) y Ovy on the Drums (Daniel Oviedo) con quienes firmó su primer contrato.

Sin embargo, está posicionado entre los artistas argentinos más reproducidos del mundo. Al punto tal que hace pocos días rompió un nuevo récord, cuenta con dos videos, Nena Maldición y Adán y Eva, que superaron las mil millones de visualizaciones en YouTube, algo que ningún artista del país había logrado antes.

«Muchas gracias a todas las cuentas que me ayudaron y todos los que me escuchan por hacer que Adan y Eva llegue al billón, los quiero una banda y gracias a los que me bancan por hacerme sentir grande», dijo Londra a través de sus redes sociales.