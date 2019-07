Paola Agüero fue segunda en el Santa Cruz ReCorre

Este fin de semana se corrió en la provincia Patagónica «El Santa Cruz ReCorre», en esta oportunidad en la ciudad de Río Gallegos con la organización de la Secretaría de Comercio como parte de la segunda jornada de “Sabores Santacruceños”.

El domingo recién pasado se llevó a cabo la 3° edición del “Santa Cruz ReCorre”, evento donde participaron más 400 personas, entre las distancias 1k participativa, de 5k y 10k competitivas, competencia que se realizó por las calles céntricas de la ciudad capital de la provincia y con $20000 en efectivos en premio.

Fueron cuatro los Fueguinos que participaron de la competencia, destacándose Paola Agüero, quien ganó su categoría, completando los 10k en tan solo 43’03» y esto le alcanzó para ser segunda de la general en la rama Femenina, terminando detrás de la de Río Turbio, Laura Pereyra, quien registró un total de 42’27». Natalia Silva, quien esta radicada en Río Gallegos, pero corrió en representación de los Fueguinos, corrió los 5k.

Los que no corrieron con la misma suerte fueron Pablo Ernaga quien ganó la carrera en la pista, pero luego fue descalificado por una confusión, donde el de Río Grande seguía a los autos de tránsito y supuestamente no hizo el recorrido como debía, no fue el único, ya que fueron 5 los desclasificados por el mismo tema, entre ellos estaba también el Riograndense Pablo Rodriguez Saa.

Gracias por compartir!