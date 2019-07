PABLO BLANCO «TENEMOS LEGITIMIDAD HASTA EL 17 DE DICIEMBRE, SINO CERREMOS LA LEGISLATURA»

RIO GRANDE.-El presidente de la Comisión 2 , el legislador Pablo Blanco en contacto con FM FUEGO esta mañana realizó daclaraciones respecto de la modificación del régimen jubilatorio a tratarse mañana en Ushuaia » con estado parlamentario uno es planteado por un grupo de jubilados que lo tomó el MPF que sostiene la derogación de un artículo de la ley modificada con lo cuál no queda en claro como será la movilidad y el otro proyecto de mi autoría que restituye la movilidad cada 3 meses y no cada 6 como hasta el momento ,por esto mi proyecto sería para actualizar en abril, agosto y octubre eso es un disparador para comenzar a discutir el tema movilidad jubilatoria»comentó el legislador Blanco.

Al ser consultado por otro proyectos , Blanco nos comentó » hay otros proyectos, pero no tienen estado parlamentario , aunque serán tenidos en cuenta en el inicio de la sesión de la Comisión 2 este martes donde la idea es debatir este tema , aunque entiendo que mañana no quedará definido , hemos invitado a participar a autoridades de la Caja de Previsión, y me interesa saber la opinión de quienes van a gobernar la provincia a partir del 17 de diciembre y ahí también se vence la emergencia previsional que es una herramienta que dota de recursos adicionales a los aportes y contribuciones para la Caja , esto es el inicio de una discusión con información que ya me mandaron por parte de la presidencia de la Caja sobre la situación económica, egresos , ingresos proyecciones sobre cantidad de jubilaciones todo a discutir mañana, mi proyecto no es promesa de campaña y tengo legitimidad como legislador para hacerlo hasta el dia 17 de diciembre y lo tiene toda la legislatura , sino habría que cerrar la provincia y abrirla el 17 de diciembre» sostenía esta mañana por FM FUEGO el legislador Blanco.

En otro momento de la charla , Blanco dió su postura sobre los números de la Caja «yo hablé con Banthje informalmente y coincidía en que algo había que hacer con la movilidad por el proceso inflacionario en que estamos , pero no fue oficial esa charla , pero la implicancia económica sería de unos 240 millones actualizada cada 3 meses teniendo en cuenta que este mes de agosto la movilidad será de unos 80 millones de pesos, ahora tenemos que ver la implicancia que tiene eso en la Caja, tampoco podemos volver alegremente al estadio anterior porque la implicancia será tener problemas en el corto plazo donde los jubilados no cobren en tiempo y forma o tengan que recurrir a la vía judicial» comentó el legislador Pablo Blanco en el programa LAS COSAS COMO SON, de FM FUEGO esta mañana.

