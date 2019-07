Osvaldo Lopez «FORJA se presentara en la justicia por el corte de boleta «

Osvaldo López, candidato a diputado nacional por el espacio Forja en TDF, en diálogo con FM FUEGO sostuvo “ en gran parte esta elección nacional tiene que ver con la ratificación de una opción que ha tomado el pueblo fueguino y se plantea el desafío de fortalecer el futuro gobierno provincial con diputados y senadores que apoyen desde el congreso nacional el proyecto que la sociedad fueguina eligió cuando se le propuso ,que vamos a vivir mejor”

Al ser consultado sobre las razones que llevan al espacio Forja a presentarse en la Justicia Federal el parlamentario dijo “ por un lado esta elección representa una disputa a nivel local por la representación del proyecto nacional , y entendemos que la representación del proyecto nacional que corre por cuenta de Roxana Bertone no ha sido la más consecuente ni la más sólida , a lo largo de los años y por eso nosotros proponemos una alternativa que es la encabeza Gustavo Melella y que es la que apoyamos” y por el otro lado la necesidad de resolver una desventaja comparativa que tenemos los partidos que vamos con boleta corta , ya que dificulta la expresión libre de la voluntad del elector que quiere votar a otro diputado o senador o no sabe que puede cortar boleta o no sabe cómo hacerlo , ya que las boletas no vienen troqueladas”

López remarcó que incentivan el corte de boleta, “porque consideramos que somos dos proyectos en pugna del campo nacional y popular” y destacó que “más allá de los discursos, están las acciones concretas que llevó adelante cada uno”.

“ Tenemos la obligación de hacer este planteo porque no podemos hacer la competencia desigual , nos parece que esto debe ser lo más transparente y lo más igualitario posible” por lo que añadió » Vamos a recurrir distintas instancias legales y esperar la resolución judicial e insistiremos hasta octubre cuando es la elección nacional» concluyó.

Gracias por compartir!