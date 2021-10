Obrero que se cayó del andamio, se encuentra en coma inducido

Durante la semana pasada se registró el hecho de un obrero que se cayó de un primer piso, mientras realizaba trabajos de soldadura en una obra, en la zona de la Margen Sur.

El trabajador que no contaba con ningún tipo de arnés en el momento de la caída, sufrió múltiples lesiones, siendo una de las más considerables, el traumatismo craneal debido al fuerte impacto.

La familia del obrero, en una entrevista para FM FUEGO, señaló el total abandono de persona por parte de la empresa que lo habría contratado y el gremio de la construcción.

El secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez, al respecto comentó:

“Yo me encontraba de viaje cuando ocurrió el accidente. Desde el primer momento tuvimos conocimiento de este hecho. El obrero cuenta con ART, por lo que desde el gremio sólo podemos brindar acompañamiento en lo que necesiten hasta que se recupere».

«Nosotros no podemos solucionar el problema” y siguió “En la última semana se estuvo nombrando a la empresa NAKON SUR, que no se hizo presente, cuando en realidad ellos no tienen nada que ver.

Sobre el estado de salud comentó “Se encuentra en un coma inducido. Esta semana lo operaron por lo coágulos que tenía en la cabeza. Por suerte la operación salió bien.” Cerró.