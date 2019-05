El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Desarrollo Local de la Secretaría de Producción y Ambiente, realizó una nueva entrega de subsidios productivos a emprendedores locales en el marco del programa de asistencia a pequeños productores, manualistas y emprendedores que se viene desarrollando en los últimos años.

Al respecto, el Subsecretario del área, Mariano Zulueta señaló: “hoy entregamos 30 subsidios y la idea de juntarlos a todos es para que charlemos de los diferentes emprendimientos, que compartan lo que hacen y además permite que se descubran posibles asociaciones”.

Y agregó: “muchos están pasando por un momento de necesidad y no es solo un momento de catarsis, sino que también para conocerse y que vean que no están solos en esta pelea por salir a flote y conseguir trabajo. Muchos también lo hacen por decisión propia, por un sueño y no por haberse quedado sin trabajo”.

“En este mundo de los emprendedores hay diversas situaciones e intentamos atenderlas a todas. De hecho, dentro de unos días estaremos entregando 30 subsidios más. Hemos pasado de atender de 10 personas interesadas por los subsidios a 40/50 por día” sostuvo el funcionario.

Y subrayó: “se palpa y se nota la falta de trabajo en nuestra ciudad y es un desafío para que los emprendedores tengan las herramientas y el poder adquisitivo o puedan llevar un poco más de dinero a casa. Es un trabajo arduo, pero estamos felices porque todos se fueron contentos”.

“Queremos destacar el compromiso de los comercios que han mantenido los precios sabiendo de que la situación inflacionaria y las maquinarias son importadas y aumentan constantemente” concluyó Zulueta.

