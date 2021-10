Nicolás Rhin: «Iba a mitad del puente cuando vi una sombra que se arrojó»

FM FUEGO tuvo la oportunidad de conversar con Nicolás Rhin, el héroe que se arrojó a las aguas del Río Grande para salvar a la adolescente que se había tirado del Puente Mosconi el pasado viernes.

“Estaba saliendo de trabajar. Iba a mitad del puente cuando vi una sombra que se arrojó. Inmediatamente puse balizas y miré por el retrovisor si no venía un vehículo para que no me chocara. Bajé rápido y miré por la baranda del puente cuando la vi salir del agua pidiendo ayuda. No pensé en nada y salté. La tomé e hice pies unos momentos y comencé a nada hacia la orilla.”, recuerda el joven de 26 años.

Sigue “Después aparece el Cabo Sosa, quien me ayudó bastante. Una vez que llegué a la costa, al mirarla tuve sentimientos de estar en el momento justo. Le doy gracias a Dios por estar ese momento para ayudarle. Dio la casualidad que demoré en salir del trabajo y pude llegar a rescatarla”

Respecto a si mantiene contacto con la familia de la menor dijo “Mantengo contacto con su familia. Por suerte su recuperación está bien. Me alegro que ella esté bien.”

Rhin comentó cómo fueron los momentos después de salvar a la adolescente “En mi casa reflexioné bastante junto a mi familia. Esta situación que se vive con los chicos hoy, de que muchos toman la decisión de terminar con su vida. Nunca pensé estar en un momento así. Hoy en día tenemos que pensar en esta problemática. Hay que escuchar a los chicos y ver qué pasa por sus mentes para poder trabajar así no siguen pasando estas cosas.”