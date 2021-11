«Nadie nos atiende, no sabemos que va a pasar con 17 trabajadores de limpieza de Brightstar», dijo Eusebio Barrios del CEC

Panorama incierto para 17 trabajadores de limpieza de la empresa Brightstar, encuadrados en el gremio del Centro Empleados Comercio. Así lo manifestó Eusebio Barrios, del sindicato del Centro Empleados de Comercio.

Nada saben desde el sindicato de Centro Empleados de Comercio sobre lo que puede pasar con 17 de sus afiliados que trabajan en el sector de limpieza de la fábrica Brightstar, Eusebio Barrios, dirigente sindical, habló al respecto diciendo que, «presentamos una nota para saber que va a pasar con nuestros afiliados, tenemos 17 empleados que trabajan en Brightstar y no sabemos que va a pasar con ellos. Buscamos a alguien de Recursos Humanos de Mirgor, pero no nos atendió, nos dijo que estaba muy ocupada, que nos iba a avisar cuando nos podía atender. Nosotros no tenemos nada en concreto sobre el futuro de la empresa. Estamos pidiendo que los reubiquen en otras empresas, pero no tenemos ninguna respuesta hasta ahora», sostuvó.

Por otra parte, con respecto a los trabajadores de la firma Garbarino, Barrios dijo: «Tuvimos reuniones via zoom con la empresa Garbarino, solicitándole si había indemnizaciones, porque estaban llamando a arreglar a algunos compañeros, pero nos dicen que están buscando vender la empresa. No sabemos que va a pasar, los empleados tienen la llave, la mercadería sigue en el local, no se ha tocado nada, la incertidumbre es total», finalizó en la entrevista radial con FM Fuego.