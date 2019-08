Nadia Cutro: “Realmente me asombra todo”

Nadia Cutro, quien es la primera mujer en ser campeona nacional de Rally, compartió que “es un gusto estar acá, estoy muy feliz de venir por primera vez a Tierra del Fuego, más que nada de disfrutar de los paisajes, de conocer los caminos, de ser parte de esta gran carrera, de esta gran fecha de la Hermandad que tantos años tiene y que para nivel país y sudamericano es tan importante y estoy agradecida de la invitación del Automóvil Club Río Grande y poder ser parte para ayudar y contribuir a la seguridad y demás”.

Observó que “es una carrera sin tramos, de más de 420 kilómetros; una carrera que presenta un piso que no se sabe hasta último momento, en donde largan gran cantidad de vehículos, me dijeron que hay mucho público en muchos sectores. Las referencias que me dieron son muchas en general y cuando llegué acá, fueron más particulares y realmente me asombra todo; desde que llegué me están tirando información y voy buscando información y voy procesando y estoy con muchas ganas de recorrer el camino y ver con lo que me encuentro”.

Nadia Cutro reparó que “es totalmente diferente a lo que corro a nivel nacional; lo que más me preocupaba era el tema de la caja, porque cuando uno va corriendo no pensás en lo que estás haciendo, caja en ‘hache’ para mí es un cambio y después también quería ver el andar del auto, tratar de estar cómoda con la butaca, después ver los frenos y en estos días, después de hacer la hoja, voy a tener la posibilidad de probarlo y tener mayor contacto para saber, más que nada, cómo reacciona el auto y contra qué me estoy enfrentando para ir a los caminos”.

Asimismo, fue consultada sobre el hecho de que por primera vez dos mujeres abran el Gran Premio. “Cuando me enteré, me puse muy nerviosa porque también conlleva una responsabilidad por estar representando al género, pero se también que no venía a correr, sino a abrir la ruta; que Lore (Lorena Novillo) me acompañe es para mí me da tranquilidad el hecho de compartir con otra mujer y se lo dije; tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible pero por sobre todo a disfrutar, que a eso es lo que vine, para pasarla bien con la gente”.

Finalmente confió que “ojalá que tenga la posibilidad de volver y participar como piloto; realmente me sorprendí más de todo lo que vi, entiendo que corren muchos autos de distinta potencia, y me gustaría correrla, me gustaría volver y sería un orgullo poder participar de este Gran Premio”.

“Nadia me dio confianza”

Por su parte Lorena Novillo confió que “para mí es una emoción tremenda poder acompañar a Nadia; de tener esta oportunidad de tener a mi lado a una piloto de esta envergadura y poder navegarla”.

Agregó que “me sentí presionada al principio, pero la verdad es que Nadia me dio confianza y voy a acompañarla como navegante disfrutando como ella”.

Lorena Novillo ha participado como corredora en varias oportunidades en este Gran Premio de la Hermandad y ha ganado en una de las ediciones y asimismo ha integrado la Comisión Directiva del ACRG, “pero nunca en el Auto 0, así que para mí también es una emoción muy grande abrir el camino junto también a otra mujer”.

Ambas mujeres realizaron una hoja de ruta este martes, “con la idea de que Nadia conozca un poco el camino, especialmente en la parte argentina que es un poco distinto a lo que ella viene haciendo, si bien ella tiene muchos rallys encima. Vamos a marcar la hoja y que ella conozca un poco también Porvenir”.

