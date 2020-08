MUCHAS RESTRICCIONES VAN A QUEDAR HASTA QUE NO LOGREMOS DE VUELTA LA NORMALIDAD QUE TENÍAMOS

Desde las cero horas del viernes, la ciudad de Río Grande ha retrocedido de fase, restringiendo todo tipo de actividades, tanto públicas como privadas debido al crecimiento de los casos positivos de Covid-19.

En diálogo con FM Fuego, el Gobernador Gustavo Melella indicó que “es una situación triste que a todos nos causa dolor, porque tomar una determinación así, es cierto que es por cuidarnos, protegernos, pero a ninguno nos gusta, como la decisión del primer día que tomamos”, haciendo referencia al pasado 16 de marzo. Melella aclaró que es una medida sanitaria, la cual cuenta con la “contradicción de lo económico”, la que termina perjudicando a todos los trabajadores, “uno lo vive y lo siente, esa es la realidad”.

El Gobernador explicó que previo a la determinación adoptada para la ciudad de Río Grande, mantuvo comunicación con las autoridades nacionales a quienes se le informó de la situación, recibiendo el acompañamiento de Nación.

Melella explicó que la principal medida que se debe adoptar es el aislamiento, “estamos previo a un fin de semana y nos cuesta no juntarnos, nos cuesta no compartir un mate, no ver al otro, nos cuesta no usar el tapaboca en la calle. Entonces había que tomar una medida para frenar esto, se que es una medida dura, pero es necesaria en este momento”. Asimismo, agregó que “esperamos ir recuperando de a poco, ir bajando el nivel de contagios tomando alguna otra estrategia para los próximos días, pero siempre con restricciones, muchas restricciones van a quedar hasta que no logremos de vuelta, volver a esta nueva normalidad como teníamos”.

En relación a los controles, Melella aclaró que el Ministerio de Salud controla los datos epidemiológicos, la cuestión sanitaria, “pero el ministerio no puede andar controlando si vos te vas a jugar al fútbol clandestinamente o si haces una fiesta y no respeta las 10 personas del grupo familiar y son 30 o si toman mate en una oficina pública o donde sea. El ministerio no puede controlar eso, ahí está la responsabilidad personal, la responsabilidad individual”.

“Epidemiología ha hecho un gran trabajo de saber los contactos estrechos y aislarlos. Pero la cantidad de personas es muy grande. Por eso vamos a reforzar el sistema, la gente del BIM nos va a ayudar con los controles telefónicos”. Asimismo, agregó que en la Ciudad de Río Grande “el nivel de contagio es alto, es lo que este virus tiene, la rapidez con la cual se desparrama, pero si uno cumple los protocolos”.

Repatriados y hospedajes

En relación a los vuelos humanitarios, en los cuales los fueguinos continúan arribando a la provincia, Melella indicó que “han venido más de 4500 personas y solamente cuatro casos positivos. Y sobre los protocolos, tanto el que viene en el avión o el camionero que nos trae la comida todos los días que pasa por todo el país, si uno respeta los protocolos no pasa nada, el tema es cuando no los respetas”.

Por otro lado y con relación a los vuelos, el Gobernador explicó que se tomó la decisión hasta ayer (por el jueves), “de que el que llegaba iba a hoteles, una cosa es a Río Grande que tiene un perfil epidemiológico distinto a la ciudad de Ushuaia y Tolhuin, como antes nosotros lo tuvimos distinto. Ahora lo que se va a sacar es un comunicado de que todo aquel vecino que sea de Río Grande y haya comprado pasaje en los próximos vuelos, no va a poder venir a la ciudad. Por lo cual, o decide quedarse donde esté en el norte, porque no va a poder ingresar a la ciudad, tanto vía aérea como terrestre, está cortado. Ese vecino tiene que pensarlo muy bien y quedarse en el lugar donde esté. Si viaja, se tendrá que quedar 14 días en un hotel a cuenta de él en la ciudad de Ushuaia”. Asimismo, el Gobernador aclaró que si una persona opta por regresar a la provincia deberá hacerse cargo de los gastos del alojamiento, “si hay algún caso que tenga que ver con derivación médica o cuestión de salud, es distinto, porque fue derivado, por una cuestión sanitaria, por un tratamiento oncológico, por lo que sea. Ahí el Gobierno puede ver, si es un caso social, se examina y evalúa, como se hace siempre que hay una ayuda, pero el resto cada uno lo debe afrontar”.

Medidas a analizar

El mandatario explicó que durante el transcurso de los próximos días, se llevará adelante un trabajo sobre las próximas medidas a adoptar en forma conjunta con el Municipio de Río Grande, “no podemos vivir eternamente encerrados, porque no hay economía que resista. Pero si volvemos, ver de qué manera, con qué restricciones”. De esta forma, el Gobernador dejó en claro que aún no está establecido si se llevará adelante la medida de salidas por horarios, terminaciones de documento, entre otras que anteriormente se aplicaron en la provincia. “Estos tres días, es necesario el cumplimiento estricto, después se analizará”.

“Nadie quiere que nadie fallezca”

Finalmente y en relación a los dos casos fatales registrados en la ciudad de Río Grande, Melella sostuvo que “es triste, nadie quiere que nadie fallezca, esta es la realidad, sea cual sea el motivo. A mí me causa dolor y bronca, porque uno no quiere pasar por esta situación y quiere acompañar de la manera que sea a la familia. También es cierto que en este tiempo, y lo dijimos desde el principio de la pandemia, la lucha de esta pandemia es evitar la mayor cantidad de muertes posibles, sobre todo en los grupos de riesgo”. A raíz de ello, agregó que “por eso ahora vamos a analizar bien que medidas adoptamos cuando una persona es Covid positivo y convive con una persona de factor de riesgo. Tenemos que buscar otras estrategias. También hay gente que puede fallecer por otros motivos, pero tiene Covid. La muerte puede ser por otra cosa, pero se tiene que registrar así con Covid”, sostuvo el Gobernador Melella.-

