Mariel Borruto: “Es muy probable que Rio Grande sea una de las jurisdicciones de la Patagonia que rápidamente levante la feria”

En relación a la apertura de las ferias judiciales, FM Fuego entrevistó a la Jueza Federal, Mariel Borruto quien dijo “Había otras propuestas de otros abogados de habilitar la feria y lo he habilitado como lo hago en todas las causas donde me han pedido la habilitación. Es decir, todo lo que tenga que ver con salud, con seguridad social, hemos habilitado para honorarios, para devolver embargos. Con lo económico hemos trabajado, no es una excepcionalidad. Lo que si estos casos que no son de extrema urgencia, siempre se deja asentado que todas las partes deben estar de acuerdo en la apertura de la feria, en ese caso lo abrí como en todos los casos, siempre sujeta a esa condición” y agregó “ahora deben pasar 3 días hábiles si nadie hace ninguna oposición, sigo, sino habrá que esperar a que culmine”.

Asimismo, Borruto adelantó “Es muy probable que Rio Grande sea una de las jurisdicciones de la Patagonia que rápidamente levante la feria, porque hicimos una reunión de jueces de toda la Patagonia, y en Rio Grande, somos los que mejores estamos”.

Al ser consultada sobre las distintas situaciones que se vienen dando con respectos a las detenciones en el marco del DNU dijo “Anoche tuvimos 5 procedimiento durante la noche. Ayer comentaba este tema y me gusta a veces blanquearlo, porque no es una cuestión de evadir el decreto, acá hay un problema social de fondo. Hay mucha gente que no resiste estar encerrada todos los días, dentro de su domicilio. A veces hay cuestiones sociales, que no hacen a la violación es sí, eso por un lado y por otro lado, el grado de alcohol que circula de noche, es tremendo. Y esto se suma a los robos, a peleas, violencia de género, violencia en general y ahí se dan las violaciones del DNU. No es la gente que habitualmente anda por la ciudad, la que viola el decreto. Apunta a otra cosa, el tema de no cumplir el decreto pasa por otro lado”.

En contraste con lo anterior y en referencia a los secuestros vehiculares ocurridos en la cuarentena, la jueza Mariel Borruto fue consultada sobre el destino de estos vehículos a lo cual expresó “Acá hay dos cuestiones; la primera es la que se secuestraron en el marco de los decretos nacionales, que es la competencia federal, ahí no hay ningún auto entregado en Rio grande, ninguno. Si he entregado uno en Ushuaia con la anuencia de la fiscalía, con una situación muy especial de una señora muy mayor, que el auto lo usaba exclusivamente el nieto para llevarla y traerla del hospital y lo he probado con toda una capeta médica, igual la entrega se hizo como depositario judicial, es decir, el auto sigue sujeto a la causa, lo único que puede hacer es usarlo y devolverlo en el mismo estado” y agregó “después quedan los otros vehículos secuestrados en el ámbito provincial y municipal pero son dos cosas distintas” Finalizó.

