MARIANA SAN JUAN PRESENTA SU OBRA EN EL MUSEO FUEGUINO DE ARTE

RIO GRANDE.-En el marco del 9° aniversario del Museo Fueguino de Arte esta este sábado a las 19hs se inaugura la muestra de la artista Mariana San Juan «LINAJE» será la obra principal que la artista presenta en nuestra ciudad y en dialogo con FM FUEGO la artista comentó «Linaje nace un día de niebla de lo que fue la casa de mis abuelos uno de los primeros pobladores de Río Grande, Agustín Vidal, y ellos en tenían lugar en Punta María, allí me crié junto a mis primos y quienes trabajaban allí , tengo recuerdos maravillosos de aquello donde nos criamos a puro viento y frío y mucho jugar a afuera y un día de niebla no hace mucho junto a mi hija que fue adoptada en Haití y ahí vi el bote cuando salían a pescar cuando era chica ,las piedras y vi a mi hija jugar ahí, y me pregunté como es el linaje? es sólo lo que uno recuerda? o lo que me contaron de los bisabuelos o donde nace el linaje?porque la vi a ella jugar ahí como si fuera mi propio linaje»sostuvo la artista Mariana San Juan quien mañana expone sus obra porque además de «LINAJE»estará presentando otra obra LAS MUJERES, que se expondrán desde este sábado a las 19hs en el Museo Fueguino de Arte,además la artista aprovechó para agradecer a la empresa Cruz del Sur por el cuidado y el traslado de las obras de arte a nuestra ciudad y en el tiempo requerido.

