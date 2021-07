“María estaría viva si el Intendente Pérez no usara como bienes descartables a los trabajadores”

Félix Carrizo dialogó con FM Fuego acerca de la triste situación que está viviendo en la actualidad debido al reciente fallecimiento de su esposa María Eugenia Ramírez, quien se desempeñaba como empleada municipal. Su esposo acusa de negligencia al Intendente Martín Pérez por no haber dado respuesta a las notas enviadas, en cuanto a la situación de salud de riesgo que tenía la mujer: “Que no quepa la menor duda de que sería otra la historia si hubiera habido otro tipo de accionar y mi señora no hubiese tenido que ir a trabajar”.

Félix explicó que su esposa tenía 57 años y que “trabajaba desde el 2008 en el sector de maestranza del Skatepark Municipal. Lamentablemente ella se contagió de COVID en su trabajo”.

En ese sentido, manifestó que en el momento en que se declaró la pandemia por Covid-19 “mi señora desconocía cuánto podían proteger los decretos nacionales en cuanto a su situación de salud. Ella trabajó hasta el día 26 de abril y el día 27 la internaron en el nosocomio local. Estuvo 48 hs en terapia intermedia y 30 días en UTI con asistencia respiratoria hasta que falleció”.

Asi mismo, comentó que María Eugenia “estaba operada de cáncer de tiroides y en el 2015 pidió a su doctora un certificado para poder volver a trabajar, porque ella amaba su trabajo

“Nunca tuvo un certificado como curada total. Ella tenía dos nódulos en sus dos pulmones y estaba siendo controlada porque los últimos estudios confirmaron que no eran malignos, pero era necesario controlarlos por su antecedente”, agregó.





Además, Félix puntualizó en la ayuda de la concejal Mora quien “fue compañera de trabajo de mi esposa y ella le dijo que no podía trabajar en esas condiciones, por lo cual le ofreció ser adscripta bajo su jurisdicción y presentó una solicitud en diciembre de 2020, pero esa nota nunca tuvo respuesta desde la intendencia. El concejal Abregú también presentó una nota en el mes de Marzo 2021 a la cual tampoco tuvimos respuesta”.

“Yo no digo que el señor intendente no tenga la autonomía suficiente para decidir por sí o por no, pero por lo menos en consideración al ser humano y a la Ley de Procedimiento Administrativo debería haber negado o autorizado ese pedido. Esa negligencia y esa falta de consideración como ser humano deja entrever que el Intendente considera como descartables a los empleados municipales. Porque si hizo esto con mi esposa no me cabe dudas de que se lo puede hacer al resto”, expresó indignado.

En ese marco, afirmó que “la nota nunca se movió de la intendencia y tengo antecedentes de lo que estoy diciendo. Entonces, quisiera aunque sea una consideración del señor Intendente ya que hasta este momento, después de un mes y medio de que mi esposa falleció, no se contactaron desde el Municipio ni siquiera para acercar sus condolencias”.

“Yo menciono a cómo actuó el Municipio, pero me estoy refiriendo directamente a su representante que es el señor Intendente, quien no tuvo ni un poco de consideración y no analizó la situación de aquellos empleados municipales que tenían problemas de base de salud. No presta atención al recurso humano que tiene en el Municipio, pareciera que son todos descartables para él. Se debería hacer un estudio un poco más profundo de la salud de los empleados”.

Además, remarcó que de haber mediado respuesta a las notas enviadas, seguramente hoy su esposa estaría con vida: “Que no quepa la menor duda de que sería otra la historia si hubiera habido otro tipo de accionar y mi señora no hubiese tenido que ir a trabajar. Si la persona a la que le correspondía se hubiese tomado el tiempo suficiente para analizar el expediente de mi esposa se hubiera dado cuenta de que ella no tenía las defensas inmunológicas suficientes”.

“Es una situación muy dura, es como ir por una ruta y que de repente desaparezca la ruta y ya no sepas para donde ir. No se lo deseo a nadie”.