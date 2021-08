Marcelo Romero:  “La importancia de la planta de Digital Fueguina es que es la proveedora de todos los componentes que el Grupo Garbarino vende en sus bocas de expendio”

En diálogo con FM Fuego, el Ministro de Trabajo de la provincia se refirió a la situación actual de algunos de los conflictos laborales que se están sucediendo en la ciudad; por un lado, el de los trabajadores de Digital Fueguina y por el otro el del Grupo Mirgor.

En relación a la fábrica dependiente del Grupo Garbarino, el funcionario explicó que “esta empresa tuvo conflictos por febrero y marzo de este año, los cuales comenzaron cuando la gente iba a tomar la licencia anual reglamentaria y se encontraron con las puertas cerradas y con que les habían abonado solamente el 50% de sus haberes.En función de eso, nosotros intervenimos y se logró entre la UOM de Río Grande y los apoderados de la empresa llegar a una solución, pero luego volvimos a tener conflictos ya que la situación se tornó prácticamente inmanejable debido a que los empresarios no manifestaban ninguna voluntad de llegar a una solución”.

En ese sentido, Romero comentó que “en este esquema, lo que nosotros tenemos que plantear siempre es que hay una situación que tiene que ver con la planta fabril y después también con las bocas de expendio que tenía el Grupo Garbarino. Esto último ha tenido trascendencia nacional y la competencia que tiene estos momentos es del Ministerio de Trabajo de Nación, donde no sólo se analiza la situación de la planta de Río Grande sino también la de los 3800 trabajadores del área de ventas. Hasta el momento no ha tenido ninguna solución en tanto no se han abonado los sueldos caídos y las bocas de expendio han sido cerradas”.

“El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Producción y Ambiente ha estado analizando la situación y se han reunido en varias oportunidades con los trabajadores a los efectos de buscar alguna solución. Si bien los trabajadores representan alrededor de 300 en Río Grande y 3800 en todo el país, la importancia de la planta es que es la proveedora de todos los componentes que la empresa vende en sus bocas de expendio”, valoró el Ministro.

Por otro lado, en cuanto a los conflictos en Mirgor, Romero indicó que “nosotros hemos determinado la conciliación obligatoria para el caso que hubo recientemente en cuanto a dos despidos y algunas situaciones que se produjeron. Estos son 15 días que deben mediar y se pueden prorrogar 5 más a los efectos de lograr un acuerdo y si las circunstancias lo ameritan”.

Con respecto a la situación del delegado Ángel Gordillo, el funcionario puntualizó que “en el medio de esa situación ocurre esto que ya venía hace tiempo atrás sobre un planteo judicial de hace cuatro meses atrás, cuando el Ministerio de Trabajo Nacional decretó la conciliación obligatoria en IATEC y no fue acatada en el caso de algunos delegados y dirigentes de la UOM, por lo cual la medida fue declarada como ilegal por el Ministerio nacional e hizo que la empresa haga las presentaciones judiciales a efectos de sacar la tutela. En esa instancia, la jueza local laboral falló a favor de la empresa y la Cámara ratificó hace unos días el fallo”.

“De todas formas, como está en la Justicia ya no tiene competencia ni el Ministerio nacional ni el provincial”, concluyó Romero.