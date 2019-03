Marcelo Córdoba: “En las paritarias no hay que confundir el rol”

Marcelo Córdoba, secretario General de ATE Río Grande, en una entrevista con FM FUEGO, fue consultado sobre que en la paritarias a veces hay compulsas políticas y no laborales, a lo cual respondió “eso nosotros lo hablamos antes de que se iniciaran las paritarias, sabemos que hay una contienda electoral polarizada, lo que no podemos hacer nosotros y teniendo una responsabilidad gremial no ser de uno u del otro”

“Cuando hay una responsabilidad no hay que tener que para aquí o para allá, sino hay que ver y luchar por llevar lo mejor para el laburante”, destacó.

Por otra parte, Córdoba destacó “en nuestro sindicato hay integrantes que tienen su corazoncito político, pero no hay que confundir el rol”.

Asimismo Córdoba recalcó “del acuerdo no estamos alegres porque no alcanza, pero al trabajador le será útil tener unos pesos” y agregó “más adelante discutiremos más salario, pero lo importante es que éste aumento va para los jubilados y tiene aportes y contribuciones”.

