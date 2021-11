Mañana y el viernes paran los docentes de establecimientos privados

Así lo ratificó Marcelo Ovejero, a cargo de la Secretaría General del Sindicato de Docentes Privados (SADOP). Reclaman la falta de pagos de asignaciones tanto nacionales como provinciales.

El Secretario Adjunto a cargo de la Secretaría General del Sindicato de Docentes Privados (SADOP), Marcelo Ovejero, confirmó que mañana y el viernes, los docentes de escuelas privadas realizarán un paro. Sobre los motivos del mismo, Ovejero dijo: «Como es de público conocimiento venimos con un conflicto por la falta de pago de unas asignaciones, tanto nacionales como provinciales y en el marco de este conflicto se han producido medidas de fuerzas.»

«La cuestión central es el conflicto que mantenemos por la falta de pago de estas asignaciones, es de larga data, hicimos una última Asamblea el 28 de octubre para evaluar la situación, allí se dio el mandato de convocar un paro de actividades para los días 11 y 12 de noviembre, decisión que estaba supeditada a que se reciba con los haberes de octubre las asignaciones reclamadas. En la mayoría de los establecimientos eso no sucedió, por eso ratificamos el paro para que los compañeros que no han recibido estas asignaciones tengan derecho al reclamo, por lo tanto, mañana jueves y el viernes habrá paro de actividades de docentes en las escuelas privadas».

Ovejero aclaró que, «en algunos establecimientos han cumplido con lo que estaba establecido, entendemos que los docentes de estas escuelas seguramente no van a parar, pero en la mayoría si porque no se les ha cumplido».

Por otro lado, Marcelo Ovejero hizo referencia a lo que sucedió durante el transcurso de la semana pasada, oportunidad en que no pudo ingresar al Instituto María Auxiliadora para acompañar el reclamo de los docentes de esa institución: «En el caso del Instituto María Auxiliadora, docentes del nivel inicial y primario, iniciaron la semana pasada una retención de tareas, obviamente en reclamo del pago de estas asignaciones. En nuestro carácter de representantes de los docentes de gestión privada, nos hicimos presentes el miércoles de la semana pasada con el propósito de acompañarlos. Personalmente concurrí a las 13:00 horas, generalmente acordamos las visitas a los establecimientos, porque entendemos que hay una organización escolar.. Este fue un caso excepcional, se había producido un conflicto, algo que no estaba previsto, no hicimos un acuerdo previo, pero si fui el día anterior a presentarme en el establecimiento, incluso a la mañana de ese mismo miércoles me comuniqué con ellos avisando que iba ir. Lamentablemente cuando me presenté, me negaron la entrada, también me negaron la recepción de una nota que presenté, lo único que pudimos obtener es que a las 18:00 horas podía ingresar, lo que no tenía sentido porque a esa hora los docentes ya no están en el establecimiento».

«Esta actitud del establecimiento, -continuó diciendo Ovejero-, es claramente violatoria de la Constitución Nacional de convenios de la OIT, es una falta que nosotros consideramos muy grave, es nuestro deber también denunciar ante los organismos correspondientes. Hicimos la denuncia ante el Ministerio de Trabajo por esta situación que se planteó en la escuela».