Madre que denunció abuso a su hija, pide que la justicia avance sobre la causa

La denuncia la radicó en el año 2019, en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción N° 2 , cuando la menor tan solo tenía 3 años partir de los dichos, actitudes y testimonios de la menor.

Actualmente no se encuentra en la provincia, ya que la situación la superó y decidió radicarse junto a su hija en otro lugar, hasta tanto la justicia avance.

El denunciado, es docente en dos escuelas secundarias de Rio Grande.

La madre de una niña hablo con FM Fuego y expuso porqué decidió hacer la denuncia, «mi hija comenzó a exhibir actitudes que no eran propias de su edad. Ella me comentó reiteradas veces que su papá hacía juegos de índole sexual”

“Una vez que realicé la denuncia le intentaron hacer a mi hija exámenes ginecológicos y ella no accedió por miedo, luego empezó la Feria Judicial y por último vino la pandemia. Después de ésta el caso empezó a avanzar, pero nos fuimos de la provincia porque quisimos escapar de esa situación.”

“En el momento del abuso fui al municipio, a la Secretaría de la Mujer y a la Dirección de Menores, pero luego se me ocurrió grabar un audio de ella relatando todo lo que había sucedido para sumarlo a la causa. Si bien tenía 3 años cuando ocurrió la situación su vocabulario era muy bueno”, comentó.

“Cuando radiqué la denuncia, él me mandó una carta documento, la cual ya fue contestada. Es una persona con la que no se puede hablar, porque se maneja en términos judiciales. Él es docente de dos secundarias, actualmente no está frente un aula, pero sí dentro de la institución y por ende contacto con menores de edad, lo cual es bastante preocupante», expresó la madre que realizó la denuncia.

En cuanto a la causa, expresó que “Espero que esto avance porque cometió un delito y tiene que pagar por eso. A nosotras nos hizo mucho daño. Sólo pido justicia.”

La madre comentó cómo es su situación actualmente “Nos fuimos de Río Grande, ya que toda esta situación me desbordaba, esta persona está suelta e impune, camina como si nada hubiese pasado, cometió un delito, tiene que ser juzgado y tiene que tener una pena

Sobre su actual situación, dijo: «tuve que dejar todo, soy docente titular, lo sigo siendo, pero tuve que pedir licencia sin goce de haberes, un trabajo fijo, vínculos, mis amistades, tuve que separarme de todo eso porque no había manera de sostener toda una situación conflictiva y por miedo me tuve que ir, él es muy violento. Sigo con miedo porque él es de la provincia donde ahora estoy, sabe donde vivimos, tiene todos mis datos, conoce a todos mis familiares, siempre veníamos de vacaciones acá, tengo miedo que aparezca y quiera hacernos daños, sé que es una persona vengativa», finalizó diciendo esta madre que sólo pide justicia para su hija.