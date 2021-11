Madre que denunció a un Vicedirector de una escuela por abuso a su hija, exige celeridad por parte de la justicia

El hecho sucedió el pasado 18 de agosto. La niña tiene 8 años, él es su padrino además de tener el cargo de vicedirector en una escuela de Rio Grande, el cual sigue ejerciendo.

La denuncia la radicó el 5 de septiembre y hasta ahora, la justicia solamente la llamo casi un mes después para ratificar la misma.

Nada nuevo, una familia denunciando un caso de abuso contra su hija y el pedido que la justicia acelere el proceso. Este es el caso de la familia que denunció a un vicedirector de una escuela de Río Grande el pasado 5 de septiembre por abusar de su hija y hasta ahora, sólo fue citada la madre para ratificar la misma.

La madre de la niña, habló con FM Fuego, narrando en principio porque hicieron el escrache a esta persona: «hemos decidido iniciar estas acciones de escrache y hacer público lo que nos está pasando como familia, porque los tiempos de la justicia no son los que nosotros necesitamos. Este caso lo estamos padeciendo desde el 18 de agosto, casualmente fue el día del niño, en un episodio en el que mi hija manifiesta haber sido tocada por un adulto mayor, que lamentablemente confirma que la mayoría de los abusos se dan en el seno intrafamiliar y esto viene a ser casi como la familia.

A partir de eso, hacemos la denuncia, es el padrino de mi hija, era considerado como de la familia, teníamos esa confianza. El hecho sucedió justamente en una reunión familiar, la mayoría parientes sanguíneos de parte de él».

Con respecto a como sucedieron los hechos, la mamá de la niña detalló que, «compartimos desde la media mañana, después el almuerzo, una sobremesa larga, incluso una merienda, una diversión que supuestamente era sana y en familia, donde los niños que eran varios jugaban, en el mismo espacio donde estábamos todos. Esta persona se veía que estaba alcoholizado, pero uno nunca va a imaginar que puede suceder algo con un niño. Alrededor de las 11/12 de la noche, cuando nos estábamos dispersando, mi hija empezó a llorar desconsoladamente y entre balbuceos logró manifestar lo que había sucedido, con mucho dolor, con mucha angustia, pero lo pudo contar y casi de forma inmediata».

«Mi hija tiene 8 años, no quise en detalles con ella -siguió comentando la madre muy angustiada- no quise hacerla sufrir teniendo que contar detalles o especificaciones del momento tan feo que ella pasó, pero lo que deducimos es que fue en el mismo espacio, porque ella nunca desapareció de nuestra vista. Obviamente que no estuvimos observándola todo el tiempo, pero sí sabíamos si estaba jugando en el living, o estaba en la cocina, si entro o salió de la casa. Evidentemente hubo un momento en que la mirada no estuvo puesta ahí y sucedió el hecho, no quise ahondar en detalle para que no sufra y para que el día que la justicia crea que es conveniente hacer las pericias, ella tenga en su cabeza solamente lo que pasó en esos momentos».

Además, precisó que solamente una vez habló con el denunciado: «Tuve una sola conversación, en la cual él me manifiesta que no tenía registro de lo que mi hija dice, que él se enteró por boca de su esposa».

La mamá de la niña abusada siguió relatando lo que hicieron después de que sucedió el hecho: «Nosotros hicimos la denuncia el 5 de septiembre y a los 3 días me llegó la notificación que regía ya la prohibición de acercamiento. A los pocos días tomamos la decisión de sacar a mi hija de la escuela, porque adonde ella asistía, comparte edificio con la escuela donde él es vicedirector, por lo tanto, en algún recreo o a la salida se podía encontrar con él. Invité a mi hija a que se cambiase de colegio y cuando me aceptó hice el trámite en el ministerio y ese mismo día la cambié de escuela. La semana posterior al hecho a mi hija no le tocaba asistir a la escuela y cuando le tocaba me pregunto, ´mamá si me llego a encontrar con el padrino en la escuela no me tengo que acercar a él?. Ahí sentí que ella tenía ese miedo o esa inseguridad de que hacer si se lo encontraba a su padrino, todo sumó para cambiarla de escuela».

Sobre el accionar de la justicia hasta el momento dijo que, «lamentablemente, hasta el momento la Justicia lo que ha hecho desde el 5 de septiembre que hice la denuncia es llamarme el 28 del mismo mes para hacer la ratificación de la denuncia en el juzgado, a partir de ahí me dijeron que en el transcurso de la semana siguiente me iban a convocar o notificando por las pericias de la niña, pero ya pasó más de un mes de eso y no tengo ninguna novedad, el juzgado que tiene la causa es el Instrucción 2 del Dr. Sade».

La situación se torna mucho más insostenible para esta familia, ya que el denunciado vive enfrente de la casa de ellos. Al referirse a esta situación, la madre expresó: «Es tremendo lo que vivimos todos los días, porque es inevitable abrir la puerta y no poner la mirada sobre la casa de ellos o el miedo de saber que si abrimos la puerta nos podemos encontrar, no quiero encontrarme con esa persona. Por otro lado mi marido trata de controlar las emociones, no sé que haría si se lo encontrase cara a cara, por eso mantenemos las cortinas de las ventanas cerradas».

Finalmente, la mamá de la niña se expresó sobre lo que aguarda de la justicia diciendo que «lo que espero es que agilice los tiempos, que entiendan el dolor de la familia, seguramente no se va a curar con una condena a esta persona, pero si tener la tranquilidad que se hacen las cosas como se deben hacer y que la justicia está para cuidarnos, protegernos, y no para desprotegernos. Lo que queremos es que actúen rápido, tengo entendido que esta persona sigue ejerciendo el cargo de vicedirector», finalizó diciendo con lágrimas en su rostro la mamá de la niña abusada.