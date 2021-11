Madre denuncia que una persona intentó llevar a su hija de la plaza Mafalda

Ocurrió el sábado pasado, en horas de la tarde, en la plaza «Mafalda» ubicada en Chacra 2, muy concurrida por los chicos del barrio. El hecho no llegó a mayores porque la nena supo reaccionar, primero al salir corriendo y pedir ayuda.

El hecho que podría haber terminado muy mal se desarrolló en la plaza «Mafalda», espacio que es muy concurrido por los chicos del barrio de Chacra II.

La madre de esta niña, le detalló a FM Fuego lo ocurrido: «Las nenas se encontraban el sábado a la tarde en la plaza Mafalda, que es donde se juntan todos los nenes del barrio, se acerca una persona desconocida, una persona mayor, le dice a mi hija que la venía a buscar ´Vení, vení, vos te vas conmigo, te vengo a buscar, yo a vos te conozco´. Mi hija le contesta que no, ante la insistencia del señor, se asusta y sale corriendo con su amiga».

«Cuando salían de la plaza, -continuó expresando la mamá de la niña- lo encuentran a este señor por Cabo de Hornos, así que vuelven a la plaza, cruzan por el medio, donde habían visto que pasaba una mamá de una compañerita del colegio, la paran, le cuentan la situación, le piden ayuda”.

”La señora se sienta con ellas en uno de los banquitos de la plaza y le dice que van a esperar unos minutos a que este señor se vaya. A los pocos minutos el señor vuelve, cruza por el medio de la plaza, la mira a mi hija y le dice, ´mirá como saliste corriendo, te asustaste´ o algo parecido y se va a la parada de taxis que está sobre la calle Pellegrini, donde se pone a hablar con un señor que estaba en uno de los autos estacionados”.

“En esos momentos la señora le dice a las chicas que se tiene que ir, las nenas salen corriendo hacia la calle Perú, que es donde vive la amiguita de mi hija y lo pierden de vista».

El relato de la mamá continúa: «Cuando llega a mi casa, me cuenta lo que había sucedido, enseguida fuimos a hacer la denuncia correspondiente porque es una plaza muy concurrida, viene todos los chicos del barrio, también los pibes del CAAD. En este caso la nena supo reaccionar, pero no sabemos que podría pasar en otras circunstancias, no sabemos cuales con las intenciones de la persona».

En esta misma línea indicó que «Estamos esperando a ver si se pueden aportar datos de las cámaras de la zona, pare ver si el taxista con el que charló lo puede identificar o aportar datos”.

Y aseguró “Mi hija me pudo dar más o menos la descripción del señor, de baja estatura, tez blanca, cabello canoso, llevaba puesto un buzo tipo polar de color gris oscuro, no se acuerda el color del pantalón y tenía tapado casi todo el rostro, con un tapa boca o un cuellito de color negro, era una persona muy mayor».