“LOS PROFESIONALES DE LA SALUD OFENDIDOS POR LAS DECLARACIONES DE MÓNICA URQUIZA”

La directora provincial de la Oficina de Promoción y Cobertura Universal de Salud, Marcela Segovia, salió al cruce de las declaraciones públicas realizadas por la legisladora del MPF y candidata a vicegobernadora Mónica Urquiza, quien había planteado el Gobierno provincial “no tiene políticas de salud pública”.

La funcionaria provincial consideró “ofensivo, o por lo menos irrespetuoso, decir semejante cosa, cuando hay una institución que se está haciendo cargo de la salud de todos los fueguinos, como el Ministerio de Salud”.

“Más allá de saber que se trata de declaraciones hechas en el marco de la campaña electoral, me parece que también hay que transmitirle a la sociedad las acciones que nosotros realmente tenemos como políticas de salud, que son todas medidas de protección para los habitantes de Tierra del Fuego” sostuvo Segovia, en diálogo con FM Amistad (93.5) de Ushuaia.

La Directora de Promoción y Cobertura Universal reclamó que “no seamos irresponsables por generar alguna situación de atención en el marco de una campaña” y que la candidata a vicegobernadora integrando una fórmula con Melella “se equivoca” en su actitud.

“Ella le puede hacer críticas al sistema de salud y no estar de acuerdo, o estar más o menos contenta; pero no puede decir que no hay una política sanitaria, porque ello no obedece a la verdad” aseveró “ya que este Ministerio trabaja fuertemente en la protección de la salud de todos los habitantes de la provincia, generando el acceso de estos al sistema”.

Argumentó que desde la cartera sanitaria provincial “estamos constantemente reforzando la estructura, inaugurando nuevos centros de salud, adquiriendo más tecnología y en permanente convocatoria de profesionales, porque no es muy fácil mantener la red de Tierra del Fuego como lo hacemos”.

“Tampoco es fácil que los profesionales se vengan a vivir a la Provincia, porque hay muchas situaciones a tener en cuenta” dijo, y anotó que a pesar de ello “garantizamos, como ninguna otra provincia de la Patagonia y muchas del norte, el acceso a la salud en cualquier condición; es decir, teniendo o no obra social, porque nosotros no discriminamos a las personas a la hora de cubrir tratamientos costosos, evacuaciones a Buenos Aires”.

Destacó que también “garantizamos que nuestros pacientes reciban las medicaciones que necesitan, a través de nuestras oficinas de prestaciones; y generamos una gran cantidad de medidas de protección, y esto obedece a políticas de salud”.

Segovia aseguró que en el gobierno “no somos unos improvisados”, y advirtió que “todos los profesionales del Ministerio nos hemos sentido profundamente ofendidos por las declaraciones de Mónica Urquiza”.

La funcionaria le pidió “a la gente” que no se preocupe “porque no es así como dice la legisladora Urquiza, y que esté tranquila porque nosotros nos hacemos cargo de todas las situaciones que corresponden y con muy buenos resultados, porque tenemos 20 centros de atención periférica, dos hospitales en perfectas condiciones, un staff de profesionales atendiendo embarazadas, nenes, adolescentes y adultos; y que cuando las situaciones nos exceden tenemos nuestro protocolo de evacuación”.

Entre los indicadores que muestran el trabajo que se lleva adelante, enunció que “tenemos el mejor control de embarazo del país, los mejores índices de atención en nenes de 0 a 9 años, tenemos un buen dispositivo de medidas para atender a nuestros adolescentes”.

“Nos estamos ocupando de las cosas que le preocupan a la gente en la accesibilidad a los servicios”, dijo, e insistió en que “la gente debe estar tranquila en este sentido”.

