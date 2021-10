«Llevó su vehículo al taller para que le arreglen la puerta y terminó en una zanja»

Durante la mañana de este miércoles a las 06:00hs aproximadamente, un vehículo marca Chevrolet, modelo prisma, color blanco, sufrió un despiste y terminó en una zanja, en la intersección de Islas Malvinas y D’Agostini.

Lo llamativo del siniestro es que su conductor identificado como Leonardo Acosta de 29 años, es chapista del taller al que le habían dejado el vehículo para realizarle reparaciones.

FM FUEGO dialogó con la propietaria del rodado.

“Llevé mi auto a un taller para que me arreglen la puerta, le pedí que no lo moviera , además le comenté que tenía el seguro sólo contra terceros. Jamás me pude imaginar que agarraría el auto sin mi autorización.”

Y añadió “Fui porque me lo recomendaron. Estoy asustada, sólo espero que no haya salido nadie herido.”

En cuanto a su vehículo comentó “Llamé a un mecánico que tiene grúa para que pudiera sacarlo. No sé cómo proseguir, pero lo más seguro es que realice una denuncia al respecto.” Cerró.