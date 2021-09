Leticia Hernández: “Seguramente el día viernes vamos a estar entregando las llaves en el barrio”

En el marco del sorteo de puertas de las viviendas de ATE, la presidenta del IPV dialogó con FM Fuego y destacó algunos puntos importantes de las gestiones que se vienen realizando en relación a viviendas, además de hacer referencia a los problemas que surgieron por las escaleras de emergencias en algunas de las edificaciones.

En relación al sorteo de puertas, Hernández comentó que “arrancamos aproximadamente a las 9 de la mañana. Por protocolo tenemos organizados grupos de a 10. Este es el primer paso para después entregar las llaves. Ahora lo que se hace es colocar los 120 sobres en una mesa y la gente elige su ubicación dentro del barrio. Creemos que cerca de las 13.30hs ya estaríamos terminando con este sorteo”.

“Ellos tienen que firmar el contrato de adjudicación, por eso necesitábamos hacer el sorteo para justamente saber la ubicación y hacer los contratos. Creemos que el día viernes vamos a estar entregando las llaves en el barrio. Ahí pueden venir con toda la familia”, resaltó.

Con respecto al trabajo sobre las otras 120 viviendas de ATE, la presidenta del IPV señaló que “por el momento lo que se trabajó del área técnica tiene que ver con la parte de infraestructura, hasta esa instancia técnica está llevando adelante el Instituto”.

Por otro lado, al ser consultada sobre el tema de las escaleras de emergencias, Hernández explicó que “tuvimos que rescindir el contrato con varias empresas. Les dimos hasta la última instancia. Lo que nos ocurrió fue que hubo un incendio en uno de los departamentos. Tuvimos una reunión donde nosotros debimos tomar una decisión porque hay ciertas empresas que no habían cumplido, hemos dado el margen para que justamente arranquen las obras y, al no iniciarlas, las hemos multado y posteriormente les hemos desadjudicado la obra para poder contratar a otra empresa”.

“Son aproximadamente 220 escaleras que estarán distribuidas entre los distintos sectores, uno de lo que sería Chacra IV y dos hacia el sector de Chacra II. Nosotros estamos haciendo todo un relevamiento interno porque son escaleras que en su momento no fueron materializadas como debían ser, por lo cual hay una reformulación de su diseño y ese es el trabajo que estamos haciendo puerta por puerta con cada uno de sus vecinos”, agregó.

Además, afirmó que “estas escaleras que estaban mal hechas no se van a hacer de cero. No es que estén mal hechas, sino que su funcionamiento sale directamente al palier y no es la evacuación correcta. Nosotros reformulamos con la gente de Bomberos para que se haga una correcta evacuación de cualquier tipo de incendio”.

Por último, Hernández expresó que “apenas pasamos el 2021 nosotros anunciamos con fondos propios 118 viviendas, donde 64 ya se están construyendo en Ushuaia. Con las otras 54 estamos próximos a comenzar, pero aún estamos con los trámites administrativos del Tribunal de Cuentas. Mañana continuaremos con la apertura de sobres de las 455 viviendas anunciadas a través del Plan Federal”.