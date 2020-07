Leonardo Bilanski se refirió al proyecto de teletrabajo que se está tratando en el Congreso de la Nación

El presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leonardo Bilanski dialogó con FM Fuego sobre el proyecto de teletrabajo que se está tratando en el congreso. Al respecto indicó “La idea que nosotros planteamos desde la Asociación de Empresarios Nacionales es que se necesita un marco mínimo, al menos en lo legislativo y legal para realizar lo que se conoce como teletrabajo, el teletrabajo es una actividad que nace en la década del setenta, no es una actividad novedosa ni producto de lo que está pasando ahora por la pandemia. Sin embargo, la pandemia aceleró el trabajo a distancia precarizando a todos los trabajadores, en particular a las pymes. Estamos tratando que, con los elementos que tenemos a nuestro alcance; computadoras o celulares y con la tecnología e infraestructura que hay, que muchas veces no está a la altura de las necesidades, tratar de sostener el nivel de actividad en un nivel que permita aguantar nuestras fuentes de trabajo, nuestras fuentes de ingreso en un escenario donde hay caída generalizada de ventas, donde ya se destruyeron más de 28.000 empresas pymes por la pandemia y el coronavirus. En ese sentido estamos observando a lo largo de estos meses que en cuestiones centrales como la desconexión digital, hay una heterogeneidad tal y una falta de formación que también empiezan a afectar a nuestros trabajadores” y agregó “Tiene que haber un marco mínimo y razonable de interpretación para que la gente trabaje en un horario determinado y no le estén llegando por ejemplo, WhatsApp o mail del trabajo a las doce de la noche. Después, lo otro es el tema del cuidado, que las relaciones de trabajo a distancia contemplen aquellas personas que tienen a su cargo el cuidado de niños, de ancianos, que le tienen que dedicar horas especificas a la cuestión de la salud. Por otro lado, la pandemia cuando pase, también va a poner sobre el tapete otra cuestión que es la reversibilidad. Es decir, trabajadores que quieren volver a empresas a trabajar de manera física y se van a dar situaciones donde no existan más estas empresas físicas, entonces tiene que haber un marco para que evite conflictos que no le quiten derechos a los trabajadores porque de lo que se trata, es de ver cómo salimos adelante constructivamente de esta pandemia. Y el tema del teletrabajo no estaba bien abordado en la legislación argentina, hay una reglamentación del año 2012 que es muy burda y que realmente no contempla la cuestión de fondo, asique si sale la ley sería un paso adelante pero no sería una solución a la cuestión de fondo que hay que seguirla trabajando en conjunto, trabajadores y empresarios, para ir integrando esta modalidad que necesita la Argentina que es en muchas actividades, poder realizar el trabajo no solo desde tu casa sino desde otras locaciones que no son la empresa, para realizar tu tarea laboral”.

Por otra parte, al ser consultado si dentro de esta modificación se le va a permitir al trabajador tener el derecho de decidir, Bilanski contestó “Hoy, hay una ventana donde el trabajador puede revertir el teletrabajo sino lo considera, es decir volver a su puesto de trabajo inicial. Lo que se está discutiendo es qué pasa con las empresas que nacen de manera nativamente digital, que no tienen ni siquiera una sede física para trabajar, que eso es una modalidad que está pasando con todas las empresas de tecnologías y demás, pero son cuestiones más complejas que merecen abordaje mucho más profundos y la idea de esta ley es que le da potestad a los acuerdos paritarios, sindicales y patronales para discutir cuál sería la modalidad más adecuada en cada cadena de valor y en cada sector productivo. Es decir, que las cuestiones de detalles le da mandato al ámbito de diálogo entre patrones, empresarios, sindicalistas y trabajadores para que haya un acuerdo mutuo, no es que no se contempla sino al revés, justamente se permite que cada realidad y cada sector productivo sea tenido en cuenta por sus propios actores porque sino el congreso tendría que estar haciendo una legislación en detalle, sector por sector, empresa por empresa y la verdad que eso es impracticable. Me parece que el ámbito más sano es el diálogo conjunto entre trabajadores, que son los que realizan las tareas, y las empresas que son las que reciben esta carga laboral” y en el mismo sentido añadió “Está contemplado y va a estar contemplado el tema de la reversibilidad porque aparte sabemos que no todos los puestos son teletrabajables en la Argentina, el 35% de las tareas se pueden realizar en esta modalidad. Es decir que también hay una falsa idea que todo se puede virtualizar en el mundo laboral, y es algo que no es así y dista mucho de lo que en la práctica se puede llevar adelante”.

