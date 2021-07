Leo Vargas: “No hubo ninguna respuesta favorable hacia los compañeros, así que se decidió incrementar las medidas a dos horas de asamblea por día”

El delegado de la empresa Carrier dialogó con FM Fuego sobre el endurecimiento de las medidas de fuerza iniciadas ayer, en reclamo por el pase a planta permanente de los trabajadores PPD y la efectivización de los contratados, quienes hace más de 8 años que trabajan bajo la misma modalidad y no cuentan con estabilidad laboral.

“Se realizaron asambleas dentro de la planta y lamentablemente no hubo ninguna respuesta favorable hacia los compañeros, así que se decidió incrementar las medidas a dos horas de asamblea por día. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día, pero por ahora no hay ninguna respuesta de la empresa”, comentó Vargas.

Asimismo, explicó que “también estamos reclamando algunos puntos internos que se vienen peleando desde el año pasado, pero lo más importante es el pase a planta permanente de los compañeros PPD y que efectivicen o aunque sea mejoren en algo las condiciones de los contratados que vienen trabajando desde el 2012”.

En ese sentido, el delegado señaló que “cuando no están trabajando, los contratados no cobran un peso. Por ahí en años buenos trabajarán 6 o 7 meses, pero cuando se acaba el contrato se quedan sin nada. Imaginate esa gente que tiene familia, es imposible”.

“Así nadie puede planificar su vida, por eso los compañeros vienen pidiendo una estabilidad hace varios años. Con el cuerpo de delegados llegamos a la conclusión de que este es el momento, así que le estamos pidiendo a la empresa que nos dé una respuesta positiva hacia el conjunto de los trabajadores”, agregó.

Por último, Vargas remarcó que “a partir de hoy las medidas de fuerza que estaremos realizando serán de 2 horas, en todos los turnos. Lamentablemente si la empresa no se acerca, no dialoga o no sale algo positivo, lamentablemente esto se irá incrementando día a día. El turno de fin de semana, el del sábado y domingo, también va a ser paralizado”.