LALY MORA «NO TENEMOS LOS VOTOS POR EL CANNABIS MEDICINAL»

RIO GRANDE.-Esta tarde se llevó adelante la reunión de la Comisión 3 del Concejo Deliberante donde un tema central era el proyecto de cannabis medicinal propuesto por la Concejal Laly Mora, donde participaron además los concejales Raúl Von Der Thusen y Veróncia Gonzalez, mas personas y asociaciones interesadas en la aprobación de esta Comisión para que pueda convertirse en ordenanza.Muy caldeados los ánimos, muchas discusiones y gritos fue una marca registrada de dicha Comisión básicamente cuando no tenian los votos para aprobar en Comisión la idea.

Laly Mora comentó por FM FUEGO » no estan los votos, lamentablemente hace 1 año estamos con este tema de cannabis medicinal perro no nos dan el acompañamiento de los votos para llevarlo a aprobar, asi es que seguirá en Comisión, los que no apoyan dicen que es inconstitucional haciendo futurología , no podemos no votar porque nos van a decir que no, tenemos años trabajando en este proyecto, creo que es una falta de respeto a los usuarios de cannabis medicinal , nosotros queremos un proyecto ambicioso con aceite de cannabis, porque no? podemos hacer con todo lo que dice la ley , podemos hacer aceite de cannabis, banco de cannabis , hablemos no solo de los usuarios sino que podemos tener una industria, no hay reparos legales, esperaremos la semana que viene que el área jurídica del concejo lo defina pero no hay nada que nos impida llevarlo a cabo»comentó ofuscada la concejal Laly Mora.

Raúl Von Der Thusen por FM FUEGO dijo esta tarde comentó «la Ley 27.350 no autoriza a los municipios que puedan cultivar cannabis, estan queriendo violar una normativa nacional lo hemos planteado a muchos especialistas, sobre todo porque el municipio no tiene el poder de policia , ni siqueira tiene el poder de la salud pública , los municipios no pueden hacer cosas delegadas a las provincias , eso lo dice la Ley, una cosa es el banco de cannabis y otra el cultivo, ahora platean que en algunas naves de fábricas puede hacerse, pero noe sstoy en contra de eso,estoy en contra que se viole la ley sistemáticamente»sostuvo el concejal Von Der Thusen quien no dió su voto y el proyecto volvió a Comisión en una tarde acalorada en el Concejo Deliberante.

