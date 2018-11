La Secretaría de Salud dio detalles del proyecto de presupuesto para el año 2019

Los concejales continuaron este jueves con la discusión del proyecto de Presupuesto del próximo año presentado por el Ejecutivo Municipal recibiendo a la Secretaría de Salud a cargo del Dr. Walter Abregú, quien estuvo acompañado de su equipo de trabajo.

La reunión fue presidida por la concejal María Eugenia Duré, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, quien estuvo acompañada de los ediles Raúl von der Thusen, Paulino Rossi, Laura Colazo, Miriam Mora, y Verónica González.

Tras la reunión, el concejal Rossi consideró como muy “productivo el encuentro, sí hay un área que ha crecido muchísimo en este último tiempo es justamente Salud, recordando que comenzó como una pequeña Dirección de medicina preventiva, y hoy en día estamos en casi todos los niveles de atención de salud”.

El edil afirmó que si hay una “área que llena de orgullo como gestión justamente es el área de Salud, uno ve como se ha diversificado en especialidades, en calidad, el Centro Mamá Margarita, no hay otro lugar en la Patagonia con los estándares de calidad, y la calidad de servicios que brinda el Municipio, pero sobre todo a las instituciones la hacen la calidad de personas, y los profesionales que la componen”.

El edil sostuvo que la “salud es una de las grandes problemáticas provinciales, no debemos echar culpas porque todos sabemos quién es el responsable primario, y que le ha dado la espalda a la población como lo es el gobierno provincial, lamentablemente no ha estado a la altura de las circunstancias, pero en lugar de ver quién es el responsable, se vio como una gran oportunidad para demostrar un modelo de gestión”, afirmó, al tiempo que agregó que “a nivel provincial todas las actividades comerciales pagan un 1 o 1,5% sobre alícuota de ingresos brutos para salud y educación, en la ciudad de Ushuaia se cobra una tasa por salud, y ni siquiera hay un centro que pueda ni siquiera estar a la décima parte de lo que brinda el Municipio de Río Grande, siendo que acá está 100% financiado con recursos propios, sin endeudarnos, con atención gratuita garantizada a todos los vecinos de la ciudad, por lo cual tenemos un gran Centro de Salud, más centros de especialización médica, ahora también tenemos cardiología, y oncología, con los más altos estándares de calidad que se puede tener, pero esto se puede lograr gracias a tener a una gestión ordenada, que tiene conciencia de lo que necesita la ciudad, y se puede mostrar que realmente se puede tener centros públicos de calidad, sin generar una presión fiscal a los contribuyentes”, remarcó.

“El Municipio solo recupera de las obras sociales 370 mil pesos”

Por otro lado el edil fue crítico con las obras sociales al manifestar que “es indignante el accionar que tienen porque nosotros garantizamos la atención gratuita a todos aquellos que no tienen cobertura social, pero en lo personal no tolero subsidiar a obras sociales que manejan cifras millonarias, que se lo cobran a sus afiliados, y después se niegan a pagarlas prestaciones que deben brindar, lamentablemente la obra social provincial es un claro ejemplo de esto, aunque recién ahora habría avances para ver, pero hemos tenido que llegar al punto de hacer gestiones a nivel nacional para generar los recuperes a través de organismos nacionales porque hay obras sociales que manejan muchísimo dinero, y se niegan a pagar lo que corresponden, cuando ellos les cobran a sus afiliados cifras millonarias, y no quieren abonar las prestaciones que se llevan adelante, pero nosotros siempre priorizamos las personas sobre este tipo de cuestiones, pero obviamente vamos a avanzar a pasos muy firmes para que todas las obras sociales se hagan cargo de las obligaciones que tienen que asumir”.

Con relación al presupuesto de 145 millones de pesos con que contará la secretaría para el próximo año, Rossi consideró que es un “presupuesto eficiente, y la eficiencia tiene que ver con la gran cantidad de soluciones que se le da a la sociedad en función de la asignación presupuestaria que tiene, teniendo en cuenta que es ínfima en relación al presupuesto provincial, pero esto se puede lograr porque hay una administración muy prolija en los fondos públicos municipales”.

Al respecto ejemplificó señalando que la “municipalidad invierte en Salud 145 millones de pesos, pero solamente recupera de las obras sociales 370 mil pesos, es decir una brecha gigantesca que tenemos que ver como achicarla, por lo cual vamos a avanzar sobre las obras sociales, de lo contrario es injusto para el resto de los vecinos de la ciudad”.

“El Mamá Margarita brinda un acompañamiento integral a las familias”

Por último resaltó la importancia del Centro Mamá Margarita al indicar que “aquellas personas que tienen dolencias crónicas hasta antes del Mamá Margarita tenían que viajar a Buenos Aires, pero no todas las familias lo pueden hacer, además del impacto que esto genera, dado que no es que voy, me opero, y vuelvo, por el contrario son cuestiones para toda la vida, hoy en día el Mamá Margarita brinda un acompañamiento integral a las familias, a los pacientes crónicos que se les mejora sustancialmente la calidad de vida, se les da insumos de altísima calidad, profesionalismo y acompañamiento con una pileta terapéutica que no existe en otro lugar del país, por lo cual si hay un lugar por donde uno puede pasar y llenarse de orgullo como ciudad es el Centro Mamá Margarita, y la calidad la hacen los profesionales que la integran, mientras que a nivel provincial tiene cada vez más fuga de profesionales, y no pueden lograr que los profesionales trabajen dentro del sistema de salud provincial, nosotros desde el Municipio logramos tener un estándar de calidad de excelencia”.

“Son muchas las cosas positivas que se están haciendo en salud”

Por su parte, la concejal Laura Colazo valoró la presentación de la Secretaría de Salud del Municipio y tras “agradecer la presencia” de los funcionarios que integran las diferentes áreas de la Secretaría, la edil consideró que se trató de “una reunión muy positiva, dado que hemos podido ver que la ejecución del Presupuesto ha sido buena y se han podido llevar adelante los objetivos que tenían para este año”.

Además valoró que “hemos podido conversar sobre los objetivos que tienen para el año que viene”, dijo, al tiempo que recalcó que “son muchas las cosas positivas que se están haciendo desde la Secretaría de Salud en Río Grande”.

En tal sentido destacó “la apertura del Centro de Especialidades Médicas que vino a cubrir una demanda muy grande que hay en el sector”.

También remarcó que hubo coincidencias en cuanto a la preocupación por el “aumento de familias que producto de la crisis ha dejado de tener cobertura médica de Obra Social prepaga”, por lo tanto “nos comentaron que desde los Centros Primarios de Salud y Mamá Margarita, se está cubriendo esta demanda que hay ahora y que ha aumentado y están el servicio público de salud tanto Municipal y provincial que contiene a las familias que han dejado de tener Obra Social “.

Asimismo la concejal también destacó el funcionamiento del “Banco Ortopédico” entendiendo que “es muy importante todo el trabajo que se hace con la hidroterapia y algo que a nosotros nos importa mucho que es la contención a los niños y niñas con trastornos del espectro autista, trastornos de aprendizaje y el Municipio tiene equipos multidisciplinarios que acompañan a muchos niños y niñas en la ciudad y a nosotros nos parece muy bien, vemos al Centro Mamá Margarita que tiene prevista la incorporación de más profesionales, especialmente pediatras, terapistas profesionales que algunos padres nos han planteado que había solo una terapista profesional y ahora el Municipio nos ha informado que tiene previsto incorporar hasta tres terapistas”.

Por lo cual sentenció que en materia de salud “vemos que se está avanzando, nosotros creemos mucho en la prevención de la Salud y hemos visto que se está trabajando en alimentación saludable, ejercicios, y la idea es trabajar articuladamente, de manera coordinada y que nosotros podamos seguir y acompañar desde el Concejo Deliberante todas las iniciativas que vemos que se dan en Salud en la ciudad”.

Colazo también coincidió con la mirada de otros concejales en cuanto a reforzar la difusión de los diferentes servicios de salud que tiene el Municipio para la comunidad y ejemplificó con “la Casa de María que es un proyecto que nació como una propuesta para acompañar a las mamás adolescentes o que estén en una situación de riesgo social, hoy nos contaron que están haciendo muchos talleres de diferentes disciplinas, a veces no tienen la difusión necesaria y se planteó desde diferentes bloques la posibilidad de darle mayor difusión a través de diferentes mecanismos para que la gente pueda conocer, y que las mamás puedan acceder a estos servicios que son gratuitos y son públicos”.

“Seguimos trabajando en poder fortalecer la atención primaria”

El Secretario de Salud del municipio Walter Abregú manifestó que para el próximo año contamos con un presupuesto total de “145 millones de pesos, de los cuales 47 millones son operativos”, detalló el funcionario, al tiempo que agregó que con este dinero “adquirimos la mayor parte de las cosas para el Centro de especialidades médicas, fortalecer los Centros de Salud, equipar el Centro Mamá Margarita y las demás áreas”.

Asimismo el funcionario destacó que se reforzó el “presupuesto en salud, aumentándose en casi un 70 %, superando el que teníamos para este 2018 que ascendida a 28 millones de pesos”.

Además adelantó que buscarán “fortalecer la atención primaria, y que en los próximos días se pondrá en funcionamiento un ecógrafo de última generación, el que estará en el Centro de especialidades médicas”, resaltó.

Conjuntamente sostuvo que la “idea es sumar más profesionales, sabemos que es difícil conseguirlo, pero se acercan a hablar con nosotros, y el año que viene vienen los médicos itinerantes, quienes estarán todos los meses dos días consecutivos”.

Por último, aseguró que “casi el 75% del staff médico, en el que estoy incluido, somos ex trabajadores del hospital Regional Rio Grande, donde evaluó que los motivos son la modalidad de trabajo, la confianza, porque me conocen hace mucho tiempo, además nosotros estamos cerca del vecino y siempre están habilitados para realizar capacitaciones”.

Gracias por compartir!