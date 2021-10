La secretaría de la Mujer, Género, y Diversidad expuso el Presupuesto ante los ediles

La concejal Susñar sostuvo que “los recursos siempre son escasos”

Así lo marcó la presidente de la comisión de Políticas de Género, Promoción Social y Desarrollo Humano del Concejo Deliberante, concejal Cintia Susñar, luego de escuchar la presentación que realizó la secretaría de la Mujer, Género, y Diversidad Alejandra Arce.

Asimismo la edil señaló que “la violencia de género se ha acrecentado enormemente en estos últimos años, ojala podamos llegar a un presupuesto aun mayor, sin embargo se han hecho muchas políticas públicas en relación a esto”. También indicó que “la creación del Observatorio municipal de las Mujeres, Género y Diversidad será el lugar a través del cual se pueda canalizar estadísticamente y cuantificar todos los datos, lo que nos permitirá tener normas acordes”.

Río Grande.- Tras la presentación del presupuesto que realizó la secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos del Municipio de la ciudad Silvina Mónaco, los ediles continuaron con el debate del Presupuesto 2022 y en esta oportunidad escucharon la presentación que llevó adelante la secretaría de la Mujer, Género, y Diversidad Alejandra Arce.

La funcionaria municipal expuso que tiene un proyecto de presupuesto para el año próximo de 117 millones de pesos, donde además señaló el avance que se ha realizado en cuanto a la Ley Micaela, la promoción de la línea 144, la creación del Observatorio de la Mujer y la pronta puesta en funcionamiento de lo que será el Centro Integral de la Mujer.

Tras la reunión, la presidente de la comisión de Políticas de Género, Promoción Social y Desarrollo Humano del Concejo Deliberante, concejal Cintia Susñar, señaló que “se viene haciendo un trabajo muy importante en materia de género, recordando que es una Secretaría muy joven, que se creó el año pasado a través de una decisión política del intendente Pérez, donde han habido muchos avances, pudimos debatir de acuerdo a datos específicos que nosotros necesitamos como Concejales, recordando que tenemos una ordenanza vigente, primero sobre la emergencia en violencia de género, la cual debemos saber algunos números reales de la asistencia, el acompañamiento que hace la secretaría a estas mujeres, y segundo tenemos una ordenanza vigente que es del 2020 que es un presupuesto con perspectiva de género”.

En este sentido dijo que “si bien como tuvimos el debate con la secretaría de Planificación, Inversión y Servicios Públicos se ve plasmada la transversalización de la perspectiva de género en las áreas, también es necesario cuantificarlo, dado que no es lo mismo decir que la secretaría de Género tiene el 1,5% del presupuesto general, a decir que es el 1,5% solo de la secretaría de la Mujer, y que en todas las demás Secretarías tenemos un porcentaje mayor, donde de ese 28% de crecimiento de la secretaría de Planificación, Inversión y Servicios Públicos hay un gran porcentaje que va destinado a las mujeres como es el Centro Integral de la Mujer, pero eso tiene que estar registrado, tiene que estar con un previo análisis, informe con herramientas, metodologías y objetivos específicos antes de la presentación del presupuesto, o sea hay cuestiones normativas que tienen que verse reflejadas porque a la lectura hace la diferencia, entonces después vendrá un proceso de modificar la estructura y la forma sistemática de la planificación en números del Presupuesto, pero hay que allanar el camino porque si no siempre venimos con que si el presupuesto tiene perspectiva desde el discurso, pero no tenemos el número frio o real” explicó.

La edil también consideró como fundamental la “creación del Observatorio municipal de las Mujeres, Género y Diversidad, yo tengo un proyecto presentado en comisión, justamente es el lugar donde vamos a canalizar estadísticamente y cuantificar todos los datos, lo que nos permitirá tener normas acordes a esas necesidades, dado que para hacer políticas públicas necesitamos tener números y datos, así que muy contenta con el debate que se generó con ambas Secretarías, voy a seguir insistiendo en todas las secretarias con este presupuesto con perspectiva de género, siendo que Río Grande ha sido la primera ciudad del país en realizar por ordenanza un presupuesto con perspectiva de género y que viene en sintonía con el trabajo que se viene haciendo a nivel nacional”.

Con relación a la Ley Micaela, Susñar sostuvo que “desde este Cuerpo de Concejales adherimos a la Ley Micaela, se ha llevado adelante la capacitación, en principio en forma virtual, y después de manera presencial, lo cierto es que requerimos más información en cuanto al alcance que hemos tenido y cuanto se proyecta para el año que viene”.

Por último la edil señaló que “el presupuesto de la secretaría es corto, sabemos que hay una necesidad muy grande de prevenir, de concientizar, pero también de acompañar a mujeres, niños, y diversidades que sufren violencia de género, por lo cual el recurso nunca alcanza, tenemos una problemática con las mujeres que son violentadas para poder asistirlas, sacarlas de ese hogar, entonces tenemos esa problemática y que tiene que ver con una cuestión de costos, sabemos lo que sale un alquiler, la secretaría Arce hablo de que van a trabajar en un convenio, lo cual es fundamental para empezar, pero nunca alcanza porque la violencia se ha acrecentado enormemente en estos últimos años, ojala podamos llegar a un presupuesto aun mayor, sin embargo se han hecho muchas políticas públicas en relación a esto, hay que tener en cuenta, tal cual lo señala la emergencia que se aprobó hace poco, que debe articularse con las demás áreas, hay un gobierno de la provincia que tiene un protocolo de asistencia a víctimas de violencia, hay una secretaría de la Mujer que asiste telefónicamente las 24 horas con una defensoría, y hay otras instituciones y organizaciones que también contribuyen, entonces es aunar el recurso y de lo que tenemos cada uno podemos hacer mucho más”.