La estrategia de Cambiemos para no perder en Tierra del Fuego: no presentan candidatos

Luego de los sucesivos traspiés electorales que viene Sufriendo Cambiemos durante 2019 en las provincias que ya comenzaron con los sufragios, en Tierra del Fuego probarán con una nueva estrategia: no llevar candidato. Con eso, la ecuación cambia. Si no participan, no hay derrota.

Este jueves a la medianoche se oficializan las listas, pero no habrá representantes del PRO, del radicalismo, ni de la Coalición Cívica.

La actual gobernadora Rosana Bertone (cercana a Alternativa Federal y que cuenta con el apoyo del kirchnerismo) irá por la reelección. Y apenas tendría un rival: Gustavo Merella, intendente de Río Grande quien será el representante del Partido Forja.

se presentaría, porque la alianza que inscribieron en la Justicia se llamaba Ser Fueguino, pero ahora también se quedaron sin candidatos.

Los dos posibles representantes del oficialismo nacional decidieron no participar. El radical Federico Sciurano, ex intendente de Ushuaia, y el macrista Héctor Stefani dejaron truncas sus candidaturas e inauguraron un nuevo método amarillo, ante eventuales derrotas.

Gracias por compartir!