LA DEFENSORÍA MUNICIPAL CONTINÚA GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

La Defensoría Municipal realiza un trabajo interdisciplinar desde una perspectiva de género y de derechos humanos para tratar diversas problemáticas que atraviesan las mujeres, los niños y niñas, los adolescentes, las personas con discapacidad y comunidad LGBTIQ+. El abordaje incluye patrocinio jurídico gratuito y acompañamiento psicológico y económico.

Al respecto la Secretaria de Promoción Social, DI Analía Cubino, hizo un balance de lo trabajado durante 2018 desde la Defensoría Municipal e indicó: “este ha sido un año muy importante porque logramos un avance institucional destacado en materia de derechos humanos, especialmente casos de personas que por mucho tiempo se le vulneró el derecho a acceder a la justicia por cuestiones económicas y sociales, y a la vez haber podido cubrir muchas situaciones desde patrocinio legal gratuito que es el origen la defensoría y así la pensó el intendente Gustavo Melella, dar respuesta al acceso a justicia”.

Y agregó: “en el 70% de los casos hemos tratado violencia de género y nuestra atención que se presenta de manera integral, con un equipo multidisciplinario que trabaja cada situación con todas las disciplinas: psicólogas, abogadas, trabajadora social e incluso hacemos un acompañamiento la restitución de la estabilidad emocional de esa persona y poder continuar con esos juicios que llevamos adelante”.

“Uno de los casos históricos para un Municipio, donde no existe esta figura en otros lugares del país, es que hemos sido querellantes desde un gobierno local en el patrocinio a una mujer sobreviviente de violencia de género y hemos estado en un juicio oral con una valentía enorme como servidoras públicas de parte del equipo de la Defensoría Municipal y sobre todo de las abogadas María Isabel Villarroel y Daiana Ortiz, que fue el primer caso penal que llevaron a cabo” subrayó la funcionaria.

Y destacó: “hemos logrado que Irene, como decía ella, recupere su libertad. Y consideramos que es emblemático a nivel provincial porque si hubiera existido esta figura probablemente muchos casos no hubieran quedado en desolación, sin acompañamiento y que algunos terminaron en la muerte de alguna mujer como el caso de Nilda Núñez”.

“Por otro lado contamos con un área de discapacidad, donde trabajamos junto a las organizaciones que velan por sus derechos para que sean escuchados como parte de la diversidad funcional. También acompañamos a las minorías que también sufren discriminación y que esos son casos que también hemos atendido, acompañando en la prevención y promoción de muchas situaciones para que esto no suceda como es el colectivo LGBTIQ+ con todas las áreas del municipio, especialmente con Casa de Jóvenes, Educación, Promoción Humana y adulto mayor” señaló Cubino.

Y recalcó: “en el caso de abuso sexual infantil hemos tenido un porcentaje que se ha incrementado con respecto a la aparición y seguiremos hasta llevarlo a la condena también, porque daremos continuidad en el patrocinio a esas víctimas para que sean resarcidas y la reparación del caso terrible del abuso sexual infanto-adolescente. En este sentido, trabajamos con el instituto Gino Germani de la UBA en la promoción y prevención y lo que fue el sistema de respuesta en el caso de abuso sexual infanto-adolescente y que en breve estaremos presentando una nueva aplicación y que es trabajar articuladamente con distintas áreas municipales y provinciales”.

“Hemos brindado la atención de terapia psicológica por más de 2000 horas especialmente para a las personas que se le han vulnerado sus derechos, como en caso de abusos y violencias, y eso en dinero hubiera significado más de un millón doscientos mil pesos, para sostener ese servicio al que no acceden teniendo en cuenta que es privado y somos la única institución que está dando esa respuesta” detalló la Secretaria de Promoción Social.

Y concluyó: “es importante que sepan que estamos y que podemos dar esa respuesta y que acompañamos no solo a denunciar sino que este camino con el patrocinio legal gratuito. Si bien no hay una única receta porque cada situación tiene las complejidades que implican años de vulneración y de violencia no solo intrafamiliar y de género sino que institucional que han vivido muchas víctimas, creemos que esto es un antes y un después y así es como lo seguiremos manteniendo, trabajando articuladamente con otras instituciones y construyendo mayor perspectiva de género y de derechos humanos para dar verdaderas respuestas”.

Por consultas los interesados pueden comunicarse al tel. (2964) 436237 o al (2964) 15526548. También pueden acercarse a la Defensoría Municipal (Pasaje Roca y Almirante Brown).

